El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) está convencido de que puede "remontar" saliendo desde el fondo de la parrilla en el Gran Premio de Italia, aunque ha reconocido que le da "mucha rabia" la sanción porque considera que tenía ritmo suficiente para "estar en la lucha por la victoria".

"Hay que ser positivos de cara a mañana, que se puede remontar, no sé hasta dónde llegaremos. Este fin de semana estamos yendo muy rápido, lo cual me hace sentir un poco raro, porque en un fin de semana en el que vas tan rápido, delante de los 'tifosi' en Monza, y tener que salir último me da mucha rabia, porque podríamos estar en la lucha por la victoria. Es lo que hay y hay que intentar remontar", señaló en declaraciones a DAZN.

Sobre la calificación, el madrileño explicó que "ha ido bien". "Todas las vueltas que he hecho han sido muy buenas, iba muy cómodo con el coche, atacando al límite; sobre todo esa última vuelta sin rebufo he conseguido bajar la vuelta que había hecho antes con rebufo. He tenido que tomar más riesgos en las curvas, porque en recta perdía casi una décima. Estoy contento de tener esa sensación en ese circuito y a ver si mañana podemos remontar", subrayó.

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha asegurado que esta carrera, en la que parte sexto, será "a la defensiva" por la cantidad de pilotos 'top' que tratarán de remontar posiciones después de ser penalizados, y considera que "sumar puntos" será "el objetivo" este domingo en Monza.

"Sin los 'tracks limits', la vuelta era para estar octavo; octavo o décimo, la verdad es que nos faltaba un pelín de ritmo. En la crono nos quedamos fuera de la Q3 con un coche -el de Esteban Ocon-. Puede ser una carrera un poco a la defensiva, intentando sumar algunos puntos", señaló en declaraciones a DAZN.

Sobre la salida, el asturiano advirtió de que "vienen coches muy rápidos detrás". "Espero que estemos rozando la zona de puntos. Teníamos la oportunidad de cambiar el motor aquí, que con todas las penalizaciones nos hubiese venido bien, pero lo teníamos que hacer solo con un coche, porque si no pierdes el ritmo de carrera y las oportunidades. Sumar puntos mañana es el objetivo", finalizó.