"Me habría gustado disfrutar de El Molinón en su esplendor; es un estadio que da puntos"

Saúl García (Vioño de Piélagos, 27 años) vuelve mañana a El Molinón para defender los intereses del Racing. Su paso por el Sporting duró una temporada, y le ha dejado huella. Reconoce a LA NUEVA ESPAÑA el cariño que tiene al club rojiblanco; recuerda las emociones vividas en aquella campaña (2020-2021) en la que se escapó el play off en el fatídico encuentro ante el Almería.

–Mañana vuelve a El Molinón con el Racing de Santander. Este año ha vuelto al equipo de su vida tras una dilatada trayectoria.

–Sí, así es. En el Racing nací y me críe y he estado todo mi desarrollo en categorías inferiores. Y ahora vuelvo a casa.

–El Racing llega a Gijón tras perder los cuatro partidos disputados en liga.

–El inicio de liga ha sido complicado después del ascenso. Ha venido gente nueva. Estamos intentando asentar las bases y conociéndonos todos un poco mejor. Esperemos que las cosas cambien en un tiempo.

–El Sporting ha cambiado de propietarios con la llegada del Grupo Orlegi y ha comenzado un nuevo proyecto. ¿Cómo está viendo esos cambios?

–El Sporting ha hecho un cambio de propiedad, pero ha fichado gente que conoce la casa y sabe adónde viene. Su entrenador conoce la casa y tiene un estilo de juego muy claro. Han vuelto jugadores como Jony, Cote que conocen muy bien el club y no necesitan adaptación… Luego con Zarfino, por ejemplo, ha fichado carácter... El Sporting no es un club cualquiera. Tiene solera. Y ese poso de gran club. Es un grande del fútbol español.

–¿Cree que era necesario que se produjeran cambios después del susto que tuvo el club el año pasado?

–El año pasado fue muy complicado. Seguí mucho el Sporting y en noviembre llega a ir líder. Luego coge una racha muy mala. Segunda División es además una competición muy dura. Dependes también de los derechos de televisión. Y los tres recién descendidos suelen tener más recursos. Luego es una categoría además muy igualada, que depende de pequeños detalles y donde todo está muy parejo. ¿Los cambios? Mentalmente creo que el aficionado necesitaba ese cambio después de lo del año pasado.

–Usted es lateral izquierdo. ¿Qué le está pareciendo el nivel que está mostrando Cote en su vuelta al Sporting?

–Cote tiene un gran nombre. Es un grandísimo jugador. Y tiene una gran zurda. Sus datos, con 4 asistencias, son sorprendentes. Pero es que es un jugador que además tiene balón parado… Le da mucho al Sporting.

–¿Cree que puede ser candidato a ascender?

–El Sporting va a estar ahí para ascender. El Pitu tiene las cosas muy claras. Los jugadores saben en todo momento a lo que juegan. Todos van a una. No sé si ascenderá o no, porque es una categoría muy competida. El Girona estuvo en ascenso directo, acaba saliendo a play off y luego no sube. Nosotros estuvimos 41 jornadas en play off y en la última jornada nos quedamos fuera y no luchamos por nada.

–¿Qué pasó?

–Los últimos dos meses llegamos justos. No sabría dar un motivo. Son circunstancias que suceden. Parecía que lo teníamos… Nos costó mucho de cara a gol. No es una crítica a los delanteros. No generamos tanto. Las circunstancias hicieron que no entrásemos en play off y fue una pena.

–¿Os visteis con opciones de ascender?

–Pensábamos en el día a día. Veíamos que seguíamos en play off y seguíamos. Se escaparon puntos… Recuerdo el partido en Ponferrada. Fueron detalles que marcaron la diferencia. Por desgracia no nos metimos. Al final, quedó ese mal sabor de boca.

–Aquel año el nivel de algunos jugadores fue muy bueno, pero la pasada temporada hubo un bajón generalizado.

–Creo mucho en las dinámicas. Cuando todo va bien, parece que todos los jugadores son muy buenos. Y cuando no…. Cuando no tienes confianza, pareces peor de lo que eres realmente. Ahora se encuentran mentalmente mejor. El Pitu ha llegado con las ideas claras.

–No pudo disfrutar de El Molinón con aficionados...

–Me dio pena no haber podido disfrutar del ambiente de El Molinón por la pandemia. Me quedó esa espina. Me habría gustado disfrutar de El Molinón en su esplendor. Es un estadio que da puntos. El fútbol en la pandemia era descafeinado. Tuvimos que adaptarnos a las circunstancias. Estuvimos siete meses a un nivel muy alto. Y fue un año bonito. Los últimos dos meses empañaron el año que llevábamos. El Sporting es un gran club. Y tiene una ciudad y una afición que empuja mucho. Tengo mucho cariño al Sporting. Estaba muy a gusto en la ciudad. La calidad de vida se parece mucho a Cantabria o a La Coruña, a ciudades de norte que tienen ese símil en la forma de vivir.

–Tendrán que parar a Djuka.

–Es un goleador. Les da mucho de cara a gol y también por lo que trabaja. Es un "pesado". Es uno de los grandes delanteros de Segunda. Hay que tenerlo muy en cuenta.