El tenista español consiguió el título de número uno del mundo, tras ganar contra el noruego Casper Ruud en el Abierto de Estados Unidos por 6-4, 2-6, 7-6 (7-1) y 6-3. Gracias a esta victoria, Alcaraz es noticia en gran parte de los medios, nacionales e internacionales, y será uno de los temas de conversación, en cuanto a deporte se refiere.

Sin embargo, no se conoce todo sobre el tenista murciano, que con 19 años, se ha convertido en el tenista más joven en ganar este torneo. Estos son algunos de los datos que desconocías sobre Carlos Alcaraz (5 de mayo de 2003).

En la media de altura de los tenistas

El murciano Alcaraz mide 1,85 metros, colocándose por encima de la media de altura de los 100 mejores tenistas del ranking ATP. La altura media es de 1,80 metros. Solo doce tenistas están por debajo de esta media y hay otros que rozan o superan la barrera.

Sus primeros pasos en El Palmar

A los cuatro años, el tenista español dio sus primeros pasos y golpes con la raqueta en el Club de Campo de El Palmar (Murcia), donde también lo hicieron su abuelo y su padre, consiguiendo, este último, llegar a ser director de estas instalaciones. Además, su padre fue un referente para él, que llegó a estar entre los 40 mejores de España.

Nació el año que su entrenador fue número 1

Hace 19 años, el 8 de septiembre de 2003, el entrenador del murciano, Juan Carlos Ferrero, no consiguió hacerse con el título del US Open tras perder ante el estadounidense Andy Roddick por 6-3, 7-6 (7-2) y 6-3. Sin embargo, esto no le impidió al valenciano conseguir ser el número 1 del mundo. Este último torneo, Alcaraz logró "vengarse" de la derrota de su entrenador.

'Pure Aero VS', la raqueta de la victoria

Este modelo de raqueta pesa 305 gramos, cinco menos que la de Rafa Nadal y cinco más que la de Djokovic.

No todo es tenis

Carlos Alcaraz realiza más deportes como afición, además del tenis. Entre estos se encuentra el golf y la pesca, que los practica con sus amigos en sus días de descanso entre torneo y torneo de tenis.

Madridista de corazón

El tenista no esconde su gran afición por el fútbol y, más concretamente, por el Real Madrid. El murciano estuvo en el Bernabéu con los jugadores celebrando la victoria del equipo en LaLiga de la temporada 2021/22 y en la final de la Champions.

Entre los 10 tenistas con más seguidores

En la red social de instagram, Alcaraz tiene 1.8 millones de seguidores por detrás de Nick Kyrgios (3.1 millones), Roger Federer (9.8 millones), Novak Djokovic (11,3 millones) y Rafa Nadal (16.1 millones). Con el mismo número de seguidores que el murciano en esta red social también se encuentran los tenistas Andy Murray y Alexander Zverev.

Yatra, el único cantante en su Instagram

Navegando por las fotos publicadas del tenista en Instagram, el único famoso que no pertenece al mundo del deporte que ha conseguido colarse en su 'feed' es el cantante colombiano Sebastián Yatra. El cantante asistió a uno de los partidos del español durante su participación en el US Open.

Su relación con Rafa Nadal

El joven ya conocía al mallorquín antes de competir contra él en la pista de tenis. Alcaraz participó en el Rafa Nadal Tour by Mapfre, donde se convirtió en campeón sub-12 en 2015 y, un año después, campeón sub-14. Rafa Nadal es todo un referente para Alcaraz desde que era pequeño.

Su primer año al volante

Tal y como compartió con sus seguidores por Instagram, en febrero de este año, Alcaraz consiguió aprobar el carnet de conducir. El tenista es todavía un novel al volante, mientras que al manejo de la raqueta ya es todo un experto, tal y como demostró en la final del US Open contra el noruego Casper Ruud.