"Los últimos resultados son una llamada de atención para que todos aumentemos nuestra intensidad"

–¿Territorio Santos Modelo es la gran obra de Orlegi en México hasta el momento?

–Es algo que representa lo que buscamos generar tanto a nivel de infraestructura como a nivel comunidad. Todo esto ha sido la base del camino de éxito y crecimiento sostenido que Santos Laguna ha tenido casi a lo largo de 16 años de nuestra gestión.

–¿Qué quiere exportar Orlegi de este complejo deportivo a Gijón?

–En realidad creo que, más que exportar, se trata de consolidar y sumar (en Gijón) con gente que tiene mucho talento, que entiende una forma diferente de trabajar y de construir en el fútbol.

–¿Qué puede concretarse de aquí en Mareo?

–Se trata de establecer las mejores prácticas y focalizarlas hacia una realidad diferente entre la afición, la historia del club, el presente y el futuro. Hay muchas cosas de aquí (en Torreón) que son de vanguardia, de Primer Mundo, y que se integran de una manera muy relevante. Tenemos que enfrentar cuáles de ellas pueden sumar en los distintos mercados y en los distintos equipos que tiene Orlegi Sports. En este caso, en particular en Mareo, El Molinón y el Sporting en general.

–¿Cómo de importante es dentro de ese proceso lograr ser sede del Mundial 2030?

–Todo en esta vida va por pasos. El poder ser sede del Mundial, que posiblemente España comparta con Portugal en 2030, es un hito de largo plazo. Pero conlleva a la organización a fortalecerse en todos los sentidos. Empezando por el sentido de la infraestructura. Cuando tú te pones un objetivo de largo plazo, porque está ocho años enfrente, se requiere una serie de pasos que te llevan a él.

–¿Y cómo van esos pasos?

Van muy alineados a lo que nosotros consideramos que el Sporting requiere para regresar a su grandeza.

–En breve presentarán su anteproyecto en el que se materializa esa candidatura ¿Qué puede adelantar al respecto?

–Tenemos que presentar un proyecto que más que un proyecto de Gijón, es de Asturias. Lo digo porque creo que esto puede transformar la vocación empresarial de Asturias hacia un modelo turístico de visitas que pueda generar más empleo y más derrama económica. En definitiva, que pueda hacer valer lo maravillosa que es la región de Asturias hacia el mundo.

–Hábleme del proyecto para la ampliación de Mareo ¿Ya se ha plasmado?

–Estamos trabajando en ello. Tanto a nivel arquitectónico, como a nivel de funcionalidad en todas las áreas. Esperamos iniciarlo cuanto antes.

–Tienen la creación de la residencia como uno de sus objetivos.

–En el caso particular de Mareo, los pasos que ha dado LaLiga a través de un proyecto como el del CVC, que busca generar infraestructuras, es algo que no solo comulgamos, sino que además coincidimos en todos los sentidos. Tenemos que hacer con esa inversión algo que genere un efecto diferenciador en el club en todos sus niveles. También para la gente que visita Mareo todos los días.

–¿Cómo influye en sus planes la futura salida de la alcaldía de Ana González?

–Soy una persona que cree que las instituciones son mucho más grandes que las personas. Todos tenemos nuestro tiempo dentro de la responsabilidad de gestionar con la visión de crear y generar valor.

–¿Teme que suponga un paso atrás en lo avanzado ya con el Ayuntamiento?

–Lo que ha decidido Ana sobre su futuro personal no cambia en absoluto el proyecto que tenemos de la mano con la ciudad. Estoy seguro de que quien llegue podrá darse cuenta del valor que juntos podemos generar. Seguiremos trabajando en ese sentido.

–¿Las últimas dos derrotas preocupan?

–Sin duda no es lo ideal. No es donde quisiéramos estar. Creo que hemos dejado de hacer cosas dentro de la cancha que tal vez nos hubieran dado un resultado diferente. Al final soy un creyente de que los fracasos generan mucho valor en los pilares y la construcción de cimientos.

–¿A qué se refiere?

–Todo eso (los últimos resultados) es una buena llamada de atención para que todos en la organización, y me refiero a jugadores, cuerpo técnico y directiva, pongamos mucha atención y aumentemos nuestro nivel de intensidad para hacer que en la cancha el fútbol comience a premiar al equipo con los puntos que requiere para lograr sus objetivos.

"Solo el Manchester City tiene algo similar"

Luce camisa verde y vaqueros. No es necesario el traje o la corbata. Su presencia impone. No hay persona que no se cuadre mientras camina a lo largo de las instalaciones de Territorio Santos Modelo. Alejandro Irarragorri se para a saludar a todo aquel con el que coincide en unas instalaciones que muestra con tremendo orgullo. "La educación en la institución es muy importante", comenta sobre el hecho de que hasta los jugadores de "la academia" (la cantera), se paran a saludar a propios y extraños. "Si en Mareo no lo hacen, no duden de que lo van a empezar a hacer", apunta. Se le pregunta qué otro club en el mundo tiene, como Santos, unas instalaciones en las que en el mismo recinto reúna estadio, ciudad deportiva y oficinas. "Solo el Manchester City tiene algo similar", sentencia Irarragorri. El presidente del Sporting y del consejo de administración del Grupo Orlegi se adentra en las entrañas del Estadio Corona para mostrar, entre otras cosas, el vestuario de Santos Laguna. "Desde que se construyó, aquí solo ha entrado nuestro primer equipo. Vino a jugar Brasil, Neymar vino hasta dos veces, también la selección mexicana, pero ocuparon otros cambiadores, no éste", subraya mientras apunta a la puerta de acceso. "Si en lo deportivo hay rivales con mejores condiciones, puedes competir con ellos si mejoras las cosas que haces fuera de la cancha", sentencia como una de las claves para haber hecho que Santos haya logrado seis títulos durante el mandato de Orlegi: cuatro Ligas, una Copa de México y una Copa de Campeones. Opta a sumar uno más, tras la victoria de este domingo a Juárez que deja el pase al play-off al título prácticamente atado. "Era muy importante este triunfo", comenta, aliviado, tras vivir con nervios los minutos finales. El resultado hizo que el club iniciara un espectáculo de fuegos artificiales al que siguió un concierto en directo dentro del propio Estadio Corona.