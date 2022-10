El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ha impuesto este domingo en la carrera del Gran Premio de Japón, decimoctava prueba del Mundial de Fórmula 1 marcada por la reducción de vueltas por la lluvia en Suzuka, y se ha proclamado campeón del mundo por segunda vez, mientras que el español Fernando Alonso (Alpine) ha finalizado séptimo y Carlos Sainz (Ferrari) tuvo que abandonar por un accidente en la primera vuelta.

A falta de cuatro citas para el final, 'Mad Max' revalidó el título con su duodécima victoria del año y después de que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que terminó segundo, sufriese una sanción de cinco segundos por saltarse la última chicane y se viese lastrado hasta la tercera plaza, adelantado por el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull).

Todo desembocó en una situación surrealista en la que, durante un cuarto de hora, no se supo exactamente si el holandés había alzado de manera matemática el título. Según el reglamento, no se podrán repartir todos los puntos si no completa el 75% de las vueltas antes de ser suspendida definitivamente la carrera; sin embargo, al no haberse suspendido en este caso y a pesar de haber quedado reducida a 28 vueltas, se reparten todos los puntos.

En el Gran Premio más extraño de los últimos tiempos, todo se resolvió finalmente en una especie de esprint de 40 minutos después de un inicio frustrado por la lluvia que obligó a suspender la prueba durante más de dos horas.

Clasificación de la carrera .1. Max Verstappen NED Red Bull 3:01:55.004. .2. Sergio Pérez MEX Red Bull a 27,66 .3. Charles Leclerc MON Ferrari a 31,763 .4. Esteban Ocon FRA Alpine a 39.685 .5. Lewis Hamilton GBR Mercedes a 40:326 .6. Sebastian Vettel GER Aston Martin a 46:358 .7. Fernando Alonso ESP Alpine a 46:369 .8. George Russell GBR Mercedes a 47:661 .9. Nicholas Lafiti CAN Williams a 1:10:143 .10. Lando Norris GBR McLaren a 1:10:782