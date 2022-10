Rafael del Amo, presidente del Comité Técnico del Fútbol Femenino de la RFEF, ha concedido una entrevista en el Diario de Navarra en la que se posiciona sobre la controversia que vive la selección femenina en las últimas semanas y el trato que está sufriendo el seleccionador Jorge Vilda.

Campaña dirigida

Para Del Amo, "las jugadoras no han estado nada acertadas. No ha pasado nunca que 15 chicas firmen una carta, en la que además no piden en ningún lado la dimisión de Jorge Vilda. Hemos cambiado la selección de forma brutal en los últimos años". El jefe de los árbitros va más allá y apunta a que el comunicado fue dirigido "por dos o tres cabecillas, o sus representantes. Sé que hay algunas de ellas que no están de acuerdo con lo que han hecho, que se han pegado un tiro en el pie".

Sobre las sospechas que se han deslizado sobre Jorge Vilda, Del Amo es categórico en la defensa del seleccionador. "Es mentira que Vilda entrara en las habitaciones. Él quiere tener su espacio y juro que es una persona súper íntegra. Además, las capitanas me han dicho, cuando he hablado con ellas, que el trato es exquisito".

No oculta que "es una situación complicada, pero las chicas que han venido están súper ilusionadas y son jugadoras de primera fila. Entre todos, las jugadoras, los técnicos y los dirigentes, hemos hecho que esto mejore. Hay que apoyarlas y darles ánimo". Y termina reprochando la actitud de las futbolistas que renunciaron a ser convocadas: "Hay que tener memoria y más en el fútbol porque Vilda apoyó a todas las jugadoras durante la pasada Eurocopa cuando tuvieron alguna actuación mala".

El caso Vilda no termina de generar controversia, con adhesiones a las jugadoras 'rebeldes' o al seleccionador. Ambas partes mantienen firmes sus posturas y sigue sin producirse un acercamiento entre las partes, a meses de que se celebre el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se celebrará del 20 de julio al 20 de agosto.