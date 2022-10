El Mundial de Motociclismo vuelve este fin de semana con el Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang. El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) intentará sentenciar este fin de semana el título de la categoría de MotoGP del en la penúltima cita del calendario que también tratará de aprovechar el español Augusto Fernández (Kalex) para llegar a Valencia dependiendo de sí mismo en Moto2.

Pecco está a punto de devolver no sólo la corona de la categoría 'reina' a la marca de Borgo Panigale 15 años después de su último éxito con el australiano Casey Stoner sino también al motociclismo de su país, que no gana este título desde que Valentino Rossi lo conquistase en 2009.

El de Turín, campeón del mundo de Moto2 hace cuatro años, lo tiene en su mano y prácticamente casi todo pasa por no equivocarse en las dos pruebas que le quedan, algo de lo que no puede presumir su principal rival, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), que debe arriesgar porque sólo le vale ganar lo que resta si no media error de su rival, totalmente lanzado desde Assen (Países Bajos).

Horarios GP de Malasia de Moto GP

Viernes 21 de octubre

00:00-00:40 Moto3 FP1

00:55-01:40 MotoGP FP1

01:55-02:35 Moto2 FP1

04:15-04:55 Moto3 FP2

05:10-05:55 MotoGP FP2

06:10-06:50 Moto2 FP2

Sábado 22 de octubre

Sábado 22 de octubre

3.00 horas: FP3 Moto3

3.55 horas: FP3 Moto2

4.50 horas: FP3 MotoGP

6.35 horas: Q1 Moto3

7.00 horas: Q2 Moto3

7.30 horas: Q1 Moto2

7.55 horas: Q2 Moto2

8.25 horas: FP4 MotoGP

9.05 horas: Q1 MotoGP

9.30 horas: Q2 MotoGP

Domingo 23 de octubre

Carreras

06:00 horas, Moto3

07:20 horas, Moto2

09:00 horas, MotoGP

