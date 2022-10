Terminado el partido y despedidos de la Champions, se refugiaron los jugadores del Barça en el vestuario. Xavi, también. Minutos después, y tras escuchar los gritos de animación del Gold Nord, fueron saliendo, uno a uno a disculparse por el 0-3 del Bayern y, sobre todo, por la sensación de inferioridad exhibida ante el Bayern.

"Hay que afrontar la realidad, debemos seguir creciendo", dijo el técnico, recordando que "la afición ha estado de 10". Pero el Barça, no. "Ya dije que debíamos crecer a base de castañas y esta del Bayern es una castaña buena", reconoció el técnico azulgrana, abatido porque su equipo no tuvo respuestas y se marchó deprimido a la Europa League.

Ni un tiro a puerta

"No hemos llegado a su nivel, han sido mejores. Han jugado mucho mejor", admitió el entrenador del Barça, impotente y frustrado al comprobar que sus jugadores (y eso que sacó a cinco delanteros) fueron incapaces de disparar a la portería del Bayern.

"La eliminación nos ha afectado psicológicamente", esgrimió Xavi recordando que 25 minutos antes de empezar el partido ya sabían que el Inter había abierto, una vez más, la puerta de salida de la gran Europa con su goleada al Viktoria, "Nos tenemos que rehacer y pensar en el sábado. Sé que había muchas expectativas, pero era un grupo muy complicado", alegó el técnico.

"Nos ha pasado de todo en la Champions", recordó el entrenador azulgrana. "Ha sido muy cruel para nosotros, no hemos competido, no hemos competido...", dijo una y otra vez Xavi, admitiendo que era "un varapalo" pero no quiere dar por concluida la temporada. "Esto no acaba en octubre, tenemos que mejorar muchísimo, ha sido por errores nuestros, por falta de efectividad, lo hemos tenido en nuestras manos. Pero este 0-3 es cruel por cómo te vas de la competición", sentenció.