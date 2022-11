El madrileño José María López Planelles con un Hyundai i20 N Rally2 se impuso ayer en la 28 edición del rallye de la Nucia (Alicante) penúltima prueba puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes (S CER) cita en la q los asturianos presentes no tuvieron la suerte de su lado. En la etapa del viernes López sacaba 2,8 segundos a Cachón (CITROEN) y ambos se repartieron los 4 scratchs. Tercero de la general se situaba el praviano José Antonio Suárez Cohete con el Škoda Fabia Rally2 del equipo Recalvi. Para entonces el praviano Diego Ruiloba, que luchaba por ganar la Beka Junior de la federación española ya había sufrido tres extraños “pinchazos” q le hacían perder toda esperanza do correr en Europa con apoyo del CDS y la RFEDA. Ayer, en la disputa de la segunda y última etapa q constaba de 5 tramos contra el crono la debacle se llevó por delante las aspiraciones de Cachón y Cohete Suárez. Este se retiró por avería eléctrica y el cangués Cachón sufrió una leve salida de carretera En la q perdía 3 minutos y casi toda opción a luchar por el S CER cuya última cita se celebra a finales de noviembre en Tenerife. Segundo en la prueba alicantina fue Efrén Llarena (Škoda) q acabó a 53 segundos del vencedor. El podio lo completó Alberto Monarri a quien Co pilotaba el asturiano Adrian Pérez.