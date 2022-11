Desde Shanghái a Turín pasando por Londres. En 11 presencias desde 2005 a 2022 (se ausentó en seis por lesión), Rafael Nadal sigue teniendo en las Nitto ATP Finals (antiguo Masters) su asignatura pendiente para aprobar y ganar, al menos una vez, el trofeo que reúne a los ocho mejores de la temporada al final del año. Es el único gran título que falta en las vitrinas de su museo de Manacor. Un reto maestro. Y el tiempo para conseguirlo no le ayuda a los 36 años del exnúmero 1 mundial.

Nadal aterriza en Turín fuera de su mejor forma a pesar de otra temporada brillante en el circuito con dos nuevos Grand Slam (Australia y Roland Garros) para añadir a una colección de 22. Un año que empezó arrollador pero al que las lesiones volvieron a cortar esos éxitos. La peor es el síndrome de Muller-Weiss que arrastra en el pie izquierdo desde 2004, que ya le había dejado fuera de combate cinco meses el año pasado antes de reaparecer con la victoria en el Open de Australia ante Daniil Medvedev, remontando dos sets.

Cojo y campeón

Una lesión crónica que le hizo jugar con el pie infiltrado y le atormentó hasta el punto de pensar en la retirada definitiva, en el Masters 1.000 de Roma, a las puertas de Roland Garros. Optó por seguir y aguantar el dolor. En París jugó cojo con el pie dormido, pero volvió a morder la Copa de los Mosqueteros por 14ª vez.

Un tratamiento de radiofrecuencia pulsada puso fin a su calvario, por el momento, y le permitió participar en Wimbledon tres años después de su última presencia, pero una ruptura intercostal le obligó a retirarse en las semifinales sin jugar ante Nick Kyrgios. Desde entonces, en los últimos cuatro meses, Nadal solo ha jugado seis partidos (cayó en octavos en el US Open) y ha perdido tres, el último en el Masters 1.000 de París hace dos semanas, en su retorno al circuito después de ser padre por primera vez.

Fritz, el primer rival

Nadal llega otra vez a contrarreloj pero dispuesto a darse una oportunidad para ser maestro . “En este torneo no he conseguido ser lo suficientemente bueno, pero si pensara que no tengo opciones, no habría venido. Creo que puedo tener mi oportunidad, a pesar del cúmulo de cosas negativas que han ocurrido desde Wimbledon", explicó el viernes en el ‘media day’ antes de su debut de este domingo ante Taylor Fritz (21.00 horas, Movistar).

La suerte, al menos esta vez, ha acompañado al actual número 2 mundial, que ha quedado emparejado en el grupo verde junto al tenista estadounidense (9 mundial), rival ante el que se lesionó en Wimbledon, el noruego Casper Ruud (4), a quien ganó en la final de Roland Garros, y el canadiense Felix Auger-Aliassime (8), a quien su tío Toni Nadal asesora y que se presenta con el mejor balance en la gira ‘indoor’ europea, con 27 victorias y tres títulos consecutivos. Rivales complicados pero también asequibles.

Nada que ver con el grupo de la muerte, el rojo, donde Novak Djokovic (8) deberá jugarse la clasificación para las semifinales con Stefanos Tsitsipas (3) y los rusos Daniil Medvedev (5) y Andrei Rublev (7).

Un camino tortuoso que no asusta al exnúmero 1. “Vencer sería el final perfecto para la temporada, la guinda del pastel. Gané Wimbledon y la mayoría de torneos ‘indoor’ antes de las Finales ATP. Estoy motivado y tengo ganas del reto, pero es un camino largo y aquí están los mejores del mundo”, destacaba el tenista serbio que el lunes debutará ante Tsitsipas.

Alcaraz y el número 1

Desde la lejanía de El Palmar, Carlos Alcaraz, ausente por lesión, estará pendiente de confirmar su número 1 al final de la temporada como el más joven de la historia de los 18 tenistas que lo han conseguido desde que se estableció el ránking en 1972. En Turín aún podrían desbancarle Nadal y Tsitsipas. Para conseguirlo, Nadal debería ganar cuatro partidos y llegar a la final del torneo, mientras que Tsitsipas debería ganar el título sin perder ningún partido. Un reto muy complicado.

Granollers, en el doble

Nadal no será el único representante español en Turín. En el torneo de dobles, Marcel Granollers participará junto al argentino Horacio Zeballos. Será la séptima presencia del tenista catalán en en un torneo que conquistó por primera y única vez en 2012, en el O2 Arena de Londres, haciendo pareja con Marc López.

La pareja hispano-argentina ha sido semifinalista las dos últimas ediciones y debutará este domingo ante el británico Joe Salisbury y el estadounidense Rajeev Ram, número 2 mundiales.