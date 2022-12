Según las cifras de audiencias, ayer fueron 10 millones los españoles que sufrieron a través de la televisión con el Japón-España de la fase de grupos de Mundial. A esos hay que sumar unas cuantas decenas de aficionados que se encontraban en el Estadio Internacional Jalifa. Entre ellos, los asturianos Rafa García, Enrique Rodríguez y Pablo Cuesta, que padecieron, y de lo lindo, en las gradas. "Diez minutos de puro 'cagómetro' cuando iba ganando Costa Rica, pero al final todo bien porque se pasó y al ser segundos evitamos a Brasil", reconoce García desde Doha.

El encuentro fue, de largo, el peor de la Selección en lo que va de Mundial. Tras un inicio prometedor con gol de Morata a los once minutos, la Roja se durmió y acabó viendo cómo en solo tres minutos los nipones daban la vuelta al marcador sin dar opción a España a remontar. "Hay que dar las gracias a Alemania, porque si es por nosotros no pasamos", reconoce con alivio García. "Estábamos temblando. Se tenían que dar mil cosas para que no pasaran... y van y pasan justo cuando venimos hasta aquí. Menos mal", resopla el gijonés.

Pese a sufrir por lo que se estaba viendo sobre el césped, los asturianos, que acudieron a Qatar invitados por un amigo de Madrid, Javier Sol que reside en Doha, también disfrutaron en la grada. Ataviados con la camiseta de la Roja y el agal y la gutra -la típica tela blanca sujetada con una cuerda negra- y con la cara pintada como la rojigualda, fueron el reclamo de numerosos espectadores, algo que ya habían vivido días antes cuando, ataviados con el traje típico, se pusieron a bailar y a bromear en la previa del Ecuador-Senegal. "Como los catarís son muy serios todo el mundo nos miraba y nos pedía fotos... Hasta nos entrevistaron para la televisión de Arabia Saudí", recuerda entre risas.

Los asturianos, que permanecerán en Qatar hasta mañana, afirman haberse llevado una grata impresión del país. "Hay mucho más ambiente en la calle del que esperábamos, muchísimos aficionados de todos los países, se ve que hay mucha seguridad, no hemos encontrado nada raro con las mujeres... Nuestro amigo, que vive aquí, podría marcharse pero no quiere porque tienen buena calidad de vida", destaca García.

A los asturianos también les han sorprendido los esfuerzos hechos por los promotores de la Copa del Mundo para facilitar la diversión a los visitantes. "Cada cinco metros hay personal para indicarte hacia dónde debes ir, hay 'fan zones' para los aficionados, el transporte es gratis...", enumera García, para quien el Mundial, en el que ha cumplido el sueño de asistir a uno, ha sido "el mejor anuncio de la historia". Ellos han sido parte de él.