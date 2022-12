La victoria de hoy de Argentina se vivió con especial pasión en el seno del Pasek Belenos. La plantilla de conjunto avilesino esta plagada de jugadores argentinos, y cinco de ellos se reunieron alrededor de una tele en Llaranes para ver como Messi se encumbraba en el Olimpo del fútbol. “Espero que Argentina me quite el disgusto de la derrota”, expresaba Nacho Fuentes. Aunque venían de caer hace unas horas ante el Barcelona, el ambiente en el piso era de lujo. Entre los presentes estaba un miembro de la plantilla culé, Facu Dominguez, que no se quiso perder la cita. “Para que veas lo majos que somos, nos acaba de ganar y le dejamos ver el partido con nosotros”, bromeaba Emiliano Narvaja antes de empezar el encuentro.

Todo comenzó de color de rosa para el bando argentino. Todos los halagos tenían dos destinos: Di María y MacAllister. “El Fideo’ les está volviendo locos. En las finales siempre es el mejor”, señalaba Baltazar García, que se mostraba asombrado con el rendimiento del jugador de la Juventus. Con el primer tanto, el penalti de Messi, se desató la locura. “Lloris todavía la está buscando. Es el mejor, no tengo dudas”, afirmaba Olmo Rodríguez, fascinado con la definición del astro rosarino desde los once metros. “Es que nos los estamos comiendo. Francia no ha olido el balón”, indicaba Juan Rico, ensimismado por el juego de los de Scaloni.

El tanto de Di María, que supuso el 2-0, ya fue la confirmación del dominio de Argentina. “Me está encantado lo que estoy viendo. Todos están jugando fenomenal. Vamos a ser campeones del mundo sin sufrir”, auguraba Giuliano Francescangeli, que aún no era consciente del sufrimiento que iba a pasar tan solo una hora más tarde. “¿Pero que hace Deschamps? ¿Cómo hace dos cambios ahora?”, se preguntaba Rodríguez, que no entendía la decisión del seleccionador francés. Poco después se daría cuenta de las ideas del galo.

“¿Nosotros cuando vamos a hacer los cambios? Si están fundidos ya”, se quejaba García durante la segunda mitad, presa de los nervios. Y es que tras todos los piropos de la primera parte, durante los siguientes 45 minutos la historia fue muy distinta. En vez de celebrar los goles, los jugadores del Belenos se volvían locos con las tarascadas de sus jugadores a los franceses. “Que grande es el Cuti. Está en todas”, destacaba Narvaja. Con el penalti de Mbappé se hizo el silencio en el piso. “Los cambios de ellos están revolucionando el partido y, nosotros, con los once del principio. ¡Scaloni, haz algo!”, se quejaba Rodríguez, con miedo a la posible remontaba. El tanto de volea de la estrella del PSG sentó como una losa. “Pero, ¿quién ha perdido su marca? Este tío es muy bueno, no se le puede dar ni un centímetro”, señalaba García, hundido con el empate.

Ya no quedaban uñas cuando empezó la prórroga. “No hay partido en el que no suframos, es increíble. Nos va a dar algo”, resumían los jugadores argentinos, con alguno de ellos rozando las lágrimas de la tensión. El gol de Messi y el segundo penalti a Mbappé puso los dos puntos diferentes a unos 30 minutos donde no se movía ni una mosca con tal de no perderse nada. Eso sí, hubo tiempo para aplaudir a Julián Álvarez y a de Paul al ser sustituidos. En los penaltis todos los piropos fueron para Emi Martínez. “Es el mejor, se ha comido a los franceses” y “tiene los huevos gigantes” eran las frases más repetidas por los argentinos. Y, con el penalti final de Montiel, la locura fue total. Canticos, lágrimas y festejos para celebrar el tercer Mundial de Argentina y el primero de Messi. “Ahora ya no hay discusión de que Messi es el mejor, ¿no?”, señalaba Francescangeli, eufórico por el triunfo. “Nos lo merecíamos. Lo hemos pasado muy mal hasta llegar hasta aquí”, decía García, que ya estaba pensando en la celebración del título.