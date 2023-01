Hasta siempre, "Guti" Navarro: el hondo pesar por el prematuro fallecimiento de un gran deportista asturiano

No daba crédito de la noticia que me llegaba y por eso me puse en contacto en la tarde de ayer, 1 de enero, con mi buen amigo Jorge Blanco Teleña (Cangas de Onís) quien me confirmó los malos presagios. Había fallecido “Guti” Navarro, a los 44 años de edad, todo un referente del ciclocross y del mountain bike en la comunidad autónoma. Una persona muy vinculada al mundo del deporte, tanto a nivel competitivo -atesoraba un brillante palmarés en Mundiales y también en Europeos de categoría máster- como en lo concerniente a la organización de pruebas.

A “Guti” Navarro le conocí hace años, cuando empezaba a hacer furor en nuestra querida comarca del Oriente de Asturias la especialidad de duatlón. Lo mismo se encargaba de todo cuando concernía a la organización del evento, en colaboración con clubes locales, que se ponía la equipación deportiva para demostrar sobre la bici y el asfalto que era uno de los mejores en esas carreras de pedalear y correr. La última vez que coincidimos fue en el duatlón de Arriondas (año 2019) donde ganó, como no podía ser de otra manera. Siempre dispuesto a facilitar la labor de la prensa. Por todo ello, le recordaré como un deportista como la copa de un pino. Aunque parco en palabras, era muy querido entre la gran “familia” ciclista y alguna de sus gestas han pasado a la historia por su fair-play, como la acontecida en Puente Viesgo (Cantabria), allá por el año 2015, cuando cedió -tras alcanzarlo- la victoria a Ismael Esteban, que iba en cabeza de la prueba con la bici al hombro a causa de una avería. Una anécdota inolvidable que puso en valía la enorme grandeza humana del deportista gijonés. Todo un Campeón, con mayúscula. Que la tierra te sea leve. Descansa en paz, “Guti”.