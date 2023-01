Así es el 'circo' de la Kings League: Piqué lleva internet a la pista

A finales del verano pasado, charlando de camino a una comida con el popular 'streamer' Ibai Llanos, entre Gerard Piqué y Oriol Querol salió el germen de un proyecto que pocos meses después se ha hecho realidad: la Kings League. Una competición de fútbol siete –impulsada por la empresa del ya exfutbolista, Kosmos, de la que Querol es director general de la división dedicada a la producción de contenidos– que involucra a los creadores con más audiencia de internet. Por ejemplo, en su segunda jornada tuvieron de media más de 558.000 dispositivos conectados a través de plataformas como Twitch o TikTok, siempre de manera gratuita. Este, entre otros, es un punto importante a la hora de comparar su audiencia con la (inferior) de muchos partidos de Primera división, algo que esta semana ha llevado al presidente de LaLiga, Javier Tebas, a ser preguntado por ello catalogando el formato de Piqué de «circo» .

El «circo» de la Kings League es, de manera muy resumida, una competición en la que participan 12 equipos capitaneados –los llamados «presidentes», ellos no juegan– por los streamers más populares de Twitch como el propio Ibai Llanos (12,3 millones de seguidores), The Grefg (10,5 millones) o el periodista Gerard Romero (tiene 387.000 followers en su canal sobre la actualidad del Barça), también creadores de contenido en TikTok como Adri Contreras (especializado en fútbol) y exjugadores como el Kun Agüero e Iker Casillas. La audiencia de todos ellos es bestial: la semana pasada el pico fue de 945.000 dispositivos.

Apunta Albert Lloreta, realizador audiovisual que se ha sumergido en el fenómeno de Twitch, que el arranque de la competición «tenía que ser por fuerza así» de exitosa. «Estamos hablando de los 'streamers' más grandes del mundo y los que tienen más capacidad de montar saraos del mundo», explica. Para Lloreta pueden pasar dos cosas: que la atracción se mantenga por la introducción de elementos que vayan sacudiendo el árbol; o que «como ocurre constantemente en internet» caiga la expectativa inicial y quede como un experimento y ya está. Algo imposible de predecir.

Al menos esta semana, en una escena fácilmente trasladable a otras casas, un padre miraba el City-Chelsea y su hijo adolescente un partido de la Kings League con jugadores anónimos.

Los ¿largos? 90 minutos

«La idea sale de una reflexión sobre el espectáculo futbolístico y sobre cómo cierta generación que va desde la mía para abajo tenemos la sensación de que cada vez nos cuesta más presenciar 90 minutos de fútbol», comenta con este diario Oriol Querol (1985), CEO de la Kings League (donde los partidos duran 40 minutos). Y, sobre las palabras de Tebas, añade: «No tenemos ninguna intención de ir contra nadie, creemos que somos compatibles, productos diferentes».

Sobre esto, el periodista Gerard Romero, que siguió LaLiga desde RAC-1 durante años y lo dejó para emprender su aventura digital, da la visión de quien ha estado dentro de los dos negocios: «LaLiga necesita hacer un giro porque los chavales que suben necesitan alicientes para engancharse. Y ni mucho menos nosotros hemos venido a hacer sombra a LaLiga, somos un complemento más, una vía de entretenimiento diferente para la gente joven y no tan joven».

Entre la pelota y el mando

El modelo fue cogiendo forma, volviéndose un «híbrido» entre el fútbol y el mundo de los eSports, competiciones de videojuegos online que hace años que arrastran masas. «Emitimos por Twitch, en costreaming con los canales de cada equipo, con un solo sitio en el que se disputan todos los partidos de la jornada... Y parte de la reflexión que hacemos para modernizar el fútbol también acaba en una reformulación de las normas [hay, por ejemplo, cartas con ventajas que se pueden utilizar en medio partido]. Y esto hace que se parezca más a un videojuego que al fútbol tradicional», expone Querol.

«Hacer una liga de fútbol, un deporte mainstream y gigante, pero con elementos que lo adapten a las formas de consumo digital me parece muy inteligente. Hacer el experimento de eliminar todo aquello suporífero del fútbol y añadir lo excitante de las competiciones digitales de videojuegos es un experimento que puede funcionar perfectamente», apostilla Lloreta, que añade que «también es una apuesta muy ambiciosa y cara de mantener».

Así, Kosmos ha creado un «ecosistema» en el que pasan cosas. En palabras de Querol: «Creamos el patio para que los niños salgan y jueguen». La empresa de Piqué asume todos los costes en un modelo de negocio –los organizadores han declinado informar sobre su presupuesto– que se basa en lograr patrocinios ofreciendo el inmenso escaparate que es, a día de hoy, la Kings League. No hay derechos televisivos, no hay 'ticketing' (el público que acude a los partidos son invitados). «Los 'streamers' vienen porque les hemos creado un producto muy potente que se emite también por sus canales y que les genera negocio directa e indirectamente. No nos planteamos venderlo a una plataforma porque mataríamos el modelo original, que es vivir de las audiencias de ellos», apunta el CEO de la liga. Además de la señal de la competición, los 12 presidentes –«no hemos pactado una cantidad con ellos»– pueden generar negocio a través de sus equipos a través de patrocinios.

"Una buena inversión"

La Kings League cuenta, entre otras, con marcas como Spotify, Adidas, Grefusa... Y su principal patrocinador es Infojobs, la plataforma con ofertas de empleo, quien ha hecho –apunta la compañía– «una buena inversión» por, por ejemplo, el naming de la competición y que las camisetas luzcan su marca. Como referencia, explican desde Infojobs, «una campaña tradicional de tele con continuidad es más costosa».

«Nos ayudará a rejuvenecer la marca», responde Nilton Navarro, 'brand manager' de la empresa, que ya había trabajado con Ibai Llanos. «Conseguimos impactar a todas las generaciones, desde la Alfa en adelante», dice Navarro apuntando que, además de líderes juveniles como The Grefg, también participan en el torneo exjugadores invitados por los equipos como Javier Saviola o Raúl Tamudo, que conectan con públicos más adultos. El pasado domingo incluso llegó a jugar un supuesto jugador de Primera en activo enmascarado, llamado Engima 69.

Una oportunidad

Todo es profesional, menos los futbolistas, su gran mayoría voluntarios (excepto los escogidos a dedo por los presidentes de club) que se apuntaron a una pruebas para ser seleccionados y participar en el torneo. Estos han firmado con Kosmos un contrato (perciben una pequeña cantidad por partido y ceder sus derechos de imagen) por jugar los domingos (los entrenamientos son voluntarios). Algunos de ellos, animados por amigos como Álex Gutiérrez Guti (en el Ultimate Móstoles, de DJMariio). «Lo hago por amor al fútbol, jugaría gratis», dice este exjugador del CE Europa de 28 años que ahora, maestro como es en un colegio de Barcelona, se ha convertido en el profesor guay, pues juega en la liga que siguen muchos chavales del centro.

Guti no tiene previsto volver a jugar, no piensa sacar rendimiento en la red ya que apenas utiliza las redes sociales: su interés en la Kings League es la de hacer deporte y basta. En cambio, Roger Carbó (24 años), jugador del equipo de The Grefg (Sayans FC) y que había militado, por ejemplo, en el filial de Marfil Santa Coloma de fútbol sala, cree que es una buena oportunidad para formarse en un sector que le interesa, el de las redes sociales. Dejó el fútbol y se pasó al pádel. «No me planteo volver al fútbol sala, quizá si llega alguna oferta de fútbol...», desliza.

Gerard Romero apunta que ya hay jugadores de la Kings League que han recibido ofertas

Gerard Romero apunta que el escaparate de la Kings League es tan grande que ya hay chavales que han recibido ofertas. «A lo mejor puede afectar al fútbol regional... Puede que haya jugadores que prefieran venir a jugar la Kings League por la visibilidad que tendrán», comenta el periodista a cargo de Jijantes FC. La Federació Catalana de Futbol, consultada por este diario, explica que no ha recibido hasta el momento comentarios o quejas de clubs.

El 'circo' de la Kings League también lo hace atractivo los narradores y comentaristas de los partidos (todo el mundo va microfonado, el árbitro lleva una cámara en el pecho....). Albert Bermúdez, periodista que trabaja en RAC 105 y narra partidos en RAC-1, es uno de los dos encargados de ello después de un cásting de más de mil personas. Más allá de la cantidad económica que recibe por retransmitir toda la jornada del domingo, se apuntó por meter una pata en «un mundo que se está haciendo grande».

Clubs en el mar

La Kings League se disputa en el pabellón ZAL, que gestiona el Port de Barcelona, y donde hasta ahora jugaban un par de clubes modestos de la ciudad. La institución portuaria es 'hosting partner' del torneo y, a media temporada, rompió el compromiso de utilizar sus instalaciones deportivas con equipos como el CE Terra Negra para acoger la Kings League. «El acuerdo nos permite acelerar el plan de mejoras que teníamos previsto para modernizar estas instalaciones, que hasta ahora estaban básicamente destinadas al uso por parte del personal del Port y que ponemos a disposición de la ciudadanía cuando hay disponibilidad del espacio», indican desde el Port. «Nuestro compromiso [con los equipos externos] es de uso de las instalaciones en caso de disponibilidad de las mismas», zanjan.

Kosmos se ofreció a la institución portuaria a ayudar y buscar casa y costear la nueva pista de los equipos. El Inter Hospitalet ya tiene instalaciones. El Terra Negra, aseguran Kosmos y el Port, «esta semana cerrará su traslado a otro recinto». En cambio, desde el club mantienen que este viernes aún seguía todo abierto, sin un destino claro, y sufren por su futuro más allá de esta temporada sabedores de lo complicado y costoso que es encontrar un pabellón adecuado siendo un club humilde.