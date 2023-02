Hacia la hora de partido, Karim Benzema se echó la mano a su pierna derecha. El Real Madrid ya ganaba por 2-0 al Valencia cuando el gesto del francés se torció en un intento de marcar el tercero. Enseguida empezó a cojear ostensiblemente, haciendo un gesto al banquillo. Rápidamente, Carlo Ancelotti reclamó la presencia de Rodrygo mientras el francés se despojaba del brazalete para cedérselo a Nacho.

El Santiago Bernabéu, que apenas unos minutos antes había estallado de felicidad con los goles de Asensio y Vinicius, se sumergió en el murmullo ante la cojera letal de su capitán, que acababa de servir las dos asistencias. Estaba, de hecho, recuperado su mejor estado de forma en las últimas semanas, sumando desde Navidad siete goles y dos asistencias (las del duelo del jueves) en nueve partidos.

11 - @Benzema 🇫🇷 ha participado en once goles en sus últimos 12 partidos con el @realmadrid en todas las competiciones esta temporada (nueves goles, dos asistencias) tras participar en solo cinco en sus primeros nueve de esta campaña (cuatro goles, una asistencia). Monsieur. 🎩 pic.twitter.com/OhtZLRtKQR — OptaJose (@OptaJose) 2 de febrero de 2023

"Parece que tiene una cosa ligera, algo que suele pasar cuando se juega cada tres días", despejaba Ancelotti tras el partido, quitando hierro a la dolencia. La realidad es que el delantero no podrá jugar este domingo frente al Mallorca (14.00 horas) y habrá que ver su disponibilidad para el Mundial de Clubes, que arranca para el Real Madrid el miércoles con la semifinal.

"A Benzema y Militao [también lesionado contra el Valencia] les están haciendo pruebas ahora. No parece nada serio, para Mallorca están descartados, en principio viajarán con nosotros al Mundial. Quizá no estén para el primer partido, pero creo que sí para el siguiente", despejó Ancelotti este sábado sobre una lesión cuya naturaleza no está claro: sobre el campo dio la sensación de que era muscular, pero desde el club sugieren que el problema es en la rodilla. Un Real Madrid que sumó un nuevo nombre al parte: Eden Hazard, quien sufre "una tendinosis rotuliana en la rodilla izquierda", con diagnóstico pendiente de evolución.

Cuarta lesión

Se trata de la cuarta lesión que padece Benzema en la temporada en la que ha cumplido 35 años. En septiembre, sufrió un problema en la rodilla derecha que le hizo perderse cinco partidos. Un mes más tarde, el Real Madrid alegró "fatiga muscular", en un periodo que le mantuvo fuera de las alineaciones otros cinco duelos. Y ya concentrado con Francia para el Mundial, un nuevo problema muscular le envió de vuelta a Madrid, no sin polémica con el seleccionador, Didier Deschamps.

En clave madridista, su ausencia del Mundial fue positiva, puesto que redujo su carga de partidos de cara a una temporada muy larga. Sin embargo, todos los minutos que se ahorró en Qatar los ha acumulado, sin apenas descanso, durante este mes de enero de exigencia máxima para el Real Madrid.

Nueve partidos de 10

De los 10 encuentros que ha disputado el conjunto madrileño desde Navidad, Benzema ha jugado nueve. Ocho de ellos completos, incluyendo los dos que se fueron a la prórroga: la semifinal de la Supercopa contra el Valencia y el derbi de Copa contra el Atlético. El único duelo en el que descansó fue el compromiso copero con el Cacereño (no jugó ni un minuto) y el único que no acabó fue el del jueves, tras caer lesionado. Todo ello en 34 días.

Las apreturas ligueras, con el Barça tomando ventaja en la clasificación, han disuadido a Ancelotti de reservar a su capitán. Los duros emparejamientos de Copa, frente a Villarreal y Atlético, también han jugado en contra de su posible descanso. El resultado es que ha acabado siendo, con 35 años, el tercer jugador de campo que más minutos ha acumulado desde el regreso del fútbol de clubes tras el parón de Qatar, solo por detrás de Rüdiger y de Vinicius, que le superó tras jugar los 90 minutos frente al Valencia.

La tabla de minutos jugados desde Navidad (muy condicionada por numerosas lesiones) también pone de manifiesto que el otro delantero centro puro de la plantilla del Real Madrid, Mariano Díaz, no ha jugado ni un solo minuto. Ni siquiera contra el Cacereño, debido en este caso a un inoportuno problema en su tobillo. Ancelotti no cuenta en absoluto con él (suma 25 minutos en toda la temporada), pero al hispanodominicano no parece preocuparle y hace tiempo que decidió agotar su contrato, que finaliza en junio, aunque no juegue.

Sin alternativa clara

La falta de un relevo claro es una razón de peso para que Benzema haya acumulado tantos minutos. El plan de Florentino Pérez en verano pasaba por fichar a Kylian Mbappé, pero el rechazo a última hora del atacante francés alteró todos los planes. Sobre la mesa del Real Madrid estuvo el nombre de Gabriel Jesus, pero su condición de extracomunitario provocó que esa carpeta se cerrara enseguida.

Ancelotti, con más fe que convicción, deslizó al comienzo del curso su intención de probar a Eden Hazard en esa posición de delantero centro. Y lo hizo en algún partido, pero el belga volvió a evidenciar que ya no está para cumplir las exigencias de un club como el Real Madrid: suma esta temporada 296 minutos repartidos en siete partidos, con un gol al Celtic como único éxito.

Esperando a Endrick

A largo plazo, la apuesta del club es Endrick, un brasileño de 16 años que no llegará al club hasta junio de 2024 por la normativa FIFA. A corto, la solución de Ancelotti también tiene acento brasileño.

"Veo a Rodrygo como delantero centro en un futuro", auguró Ancelotti en noviembre sobre quien seguramente ocupe la punta del ataque contra el Mallorca. Y veremos si también en el Mundial de clubes.

Como en el caso de Hazard, parece haber más voluntarismo que convicción en las palabras de Ancelotti sobre Rodrygo, un futbolista que se siente más cómodo arrancando desde segunda línea. Hoy por hoy, lo cierto es que la lesión de Benzema es un problema sin una solución clara para el italiano.