Más distancia entre los jefes: el último capítulo de la Guerra Fría entre Pachuca y Orlegi

Mientras los grupos Pachuca y Orlegi, dueños de Oviedo y Sporting, respectivamente, mantienen una relación correcta, profesional pero sin excesiva cercanía, en territorio español, en México las diferencias entre ambos conglomerados siguen acentuándose. El último motivo de distanciamiento, otro episodio en su guerra fría, tiene que ver con el método de elección del nuevo seleccionador mexicano, un proceso en el que participa activamente Alejandro Irarragorri y que en Pachuca, cuentan desde México, ven con cierta desconfianza. Diego Cocca, argentino que hizo bicampeón a Atlas, club de Orlegi, parece ser el designado.

El nombramiento de seleccionador depende de un comité formado por el presidente de la Federación Mexicana (Yon de Luisa) y cinco dueños de clubes: además de Irarragorri, están Amauri Vergara (Chivas), Emilio Azkárraga (América), Ernesto Tinajero (Necaxa) y Jorge Alberto Hank (Xolos). Jesús Martínez renunció a su presencia en el comité hace algunos meses por "no tener tiempo al estar comprometido con otros proyectos", según expuso su hermano Amando Martínez en su día. En el trasfondo hay una cuestión de disparidad de criterios a la hora decidir cómo debe conducirse el fútbol mexicano.

La semilla del enfriamiento en las relaciones entre Pachuca y Orlegi tiene su origen precisamente en otro comité, aquel formado para negociar los derechos televisivos de la selección. Martínez presentó en octubre de 2017 a América Móvil, de Carlos Slim, como alternativa a Televisa, que tenía los derechos hasta entonces. La oferta fue ignorada y se renovó automáticamente el contrato con Televisa, de menor importe, ante el enfado de Martínez. Irarragorri formaba parte de la comisión de desarrollo deportivo que debía negociar por los derechos. Hubo cruce de declaraciones y la relación ya nunca fue igual.

Ahora, el proceso tiene algunos paralelismos, como así lo reconocen desde México. "De Luisa decidió la configuración de un comité para elegir seleccionador. Lo hizo sin que ningún club votara, a dedo. Da la sensación de que a Jesús Martínez se lo ofrecieron para tratar de legitimarlo, pero declinó porque no estaba de acuerdo", señala el periodista Nacho "Fantasma" Suárez. "Jesús Martínez rechazó entrar porque no está de acuerdo con la forma de operar", interviene Raúl Orvañanos, de Fox Sports, para el que todo el procedimiento es "un cúmulo de errores".

Sobre la mesa, había varios nombres para el banquillo. Los favoritos, dicen, eran Miguel Herrera y Guillermo Almada (actual técnico de Pachuca). Pero en las últimas horas surge con fuerza el nombre de Cocca, que no estaba en las quinielas. "En Pachuca están sorprendidos. Creen que no se respetan los procesos; no es tanto la elección sino en la forma", relata René Tovar, de ESPN.

"Fantasma" Suárez incide: "El favorito para muchos era Almada. Llegó a México de la mano de Orlegi, para entrenar a Santos, pero acabó enfrentado con el club". A los tres días de salir de Santos, se comprometió con Pachuca, al que hizo campeón el pasado curso. También se barajó la opción de Marcelo Bielsa, una candidatura impulsada por el propio Jesús Martínez, que pensó en el argentino para reorganizar toda la estructura del fútbol mexicano.

Para Marcelino Fernández del Castillo, de ESPN, "da la sensación de que el proceso ha estado muy manoseado, con muchos nombres filtrados para ver qué se comentaba sobre ellos y al final un tapado al que Irarragorri conoce perfectamente". Y añade: "Aparentemente, Almada era el que reunía mejor el perfil según lo expuesto por De Luisa y parece que Irarragorri ha intentado enseñar quién manda. Es un golpe de poder".

Como en capítulos anteriores de las discrepancias entre ambos grupos (además de los derechos televisivos se vivieron otros pasajes como la polémica por la suspensión de los ascensos), la tensión no se hace pública. No hay declaraciones cruzadas entre ambos. Pero el proceso para elegir seleccionador en México vuelve a acentuar la distancia entre las posiciones y las diferentes ópticas desde la que Pachuca y Orlegi, los dueños de Oviedo y Sporting, observan el negocio del fútbol.