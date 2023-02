La contracrónica del Villarreal-Barça: Presiona, luego marca. Con el 0-1 basta.

1- La presión es la puerta que lleva al éxito.

No tiene vértigo Xavi. Tampoco su Barça. Es un equipo que le encanta vivir lejos de Ter Stegen. ¡Cuánto más lejos, mejor! Solo así se entiende la presión feroz, casi fanática que desarrollan cuando no tienen la pelota. Se transforma entonces en un Barça hambriento, extrañamente hambriento. Corría como si le fuera la vida detrás de un mendrugo de pan. Y el mendrugo era la pelota. Ni más, ni menos.

Así llegó el 0-1, producto de una fiereza defensiva de Koundé, que le quitó el balón a Álex Baena. A partir de ese momento se activó un Barça moderno, eléctrico, vertiginoso, capaz de fabricar una jugada repleta de precisión en apenas siete segundos. De Gavi a Pedri pasando el cuero, hermosamente mimado de forma previa por Frenkie de Jong, Raphinha y Lewandowski en un gol que sintetiza el rostro más simbólico del Barça de Xavi. Presiona, luego existe. Presiona, luego marca.

El problema

2.- Lewandowski chuta, pero no apunta bien.

No es el mismo. Ni mucho menos. No es el mismo ‘nueve’ certero, lúcido en el área donde la portería se le hacía tan inmensa que nadie era capaz de frustrarle. Sus estadísticas siguen siendo muy valiosas para el Barça de Xavi. Pero ha perdido la lucidez que acostumbraba, esa que le había hecho un delantero irreprochable. Nada más empezar el partido, Pedri se inventó una monumental asistencia para dejar solo al delantero polaco ante Reina. Solo porque Albiol, a sus 37 años, no le daban las piernas para frenarle, por lo que disponía ‘Lewi’ de espacio y tiempo para ajustar sus coordenadas. En el GPS del Lewandowski de inicio de temporada no habría duda. Era gol o gol.

En el GPS actual, acabó su disparo en el cuerpo de Reina, quien aguardó astutamente a colocarse en el centro del camino de la jugada. El exjugador del Bayern topó con el veterano meta del Villarreal. Con 40 años, Reina le ganó esa primera jugada decisiva al ‘nueve’ del Barça. No sería la última. Ni media hora de partido cuando el guardameta ‘groguet’ tiró su cuerpo al suelo para despejar otro venenoso disparo del polaco. Algo extraño le ocurre. Dos tiros a puerta, dos paradas de Reina. Y dos momentos en que Lewandowski no pareció Lewandowski, por mucho que entre ambas acciones asistiera a Pedri en el 0-1. Y su tercer disparo también lo repelió Reina.

La táctica

3.- El Villarreal, sin ‘nueve’.

Estaba Lewandowski descolgándose del área del Villarreal para intervenir en el juego tal si fuera interior, extremo derecho o en ocasiones incluso hasta medio centro. El Barça jugaba con él. Setién, en cambio, no tenía un especialista en esa posición por la lesión de Gerard Moreno. Arrastraba la estrella del Villarreal molestias musculares por lo que dejaba al técnico cántabro sin su principal referencia, obligándole así a inventar un ataque mucho más dinámico con Morales transformado en un falso nueve, sometido al estrés físico de medirse con bestias como Araujo y Koundé.

La lesión de Coquelin provocó un cambio de sistema ya que Setién situó en la banda derecha a Chukwueze, incrustando a Morales ya definitivamente como delantero centro, mientras Yeremy Pino ocupaba el flanco izquierdo. Pero no generaba peligro el Villarreal, al menos en la primera mitad. Hasta que en el tiempo añadido el error de Pedri, una desastrosa cesión hacia atrás, dejó a Morales solo ante Ter Stegen. Pero disparó mal. El 4-3-3 de la segunda mitad ordenado por Setién causó que el Barça se quedara sin balón. Aunque tuvo espacios que no supo aprovechar.

El marcaje

4.- Araujo, un máster en defensa.

Completó un partido fastuoso. Entendió cada balón dividido como si fuera algo más que un asunto de honor. Y lo era. Araujo dictó una lección increíble de compromiso defensivo, dejando escenas que emocionaron incluso a sus propios compañeros, sobre todo a Ter Stegen, quien tiene en el uruguayo a su ángel de la guarda. Hasta cinco, ¡sí cinco espectacules acciones defensivas’ firmó Araujo.

Y las cinco, además, al mismo delantero del Villarreal. Las cinco a Yeremy Pino, a quien llevó por el camino de la perdición porque jamás erró. Jamás falló el central. En cada corte, Ter Stegen le ovacionaba. En cada corte, Xavi se sentía aliviado. En cada corte, ¡y recuerden que fueron cinco!, el Barça resoplaba. Y ya en el tiempo añadido, Araujo evitó el centro peligroso de Mojica para rubricar un fastuoso encuentro.