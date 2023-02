Novak Djokovic reaparece esta semana en el circuito con un nuevo récord de más semanas como número 1 mundial con 378, superando a la alemana Steffi Graf que lo tenía con 377 semanas, anteriormente. El tenista serbio ocupa la primera plaza este lunes con 6.980 puntos en la clasificación de la ATP, 200 más que Carlos Alcaraz que podía haberle igualado si no hubiese perdido la final de Río de Janeiro ante el británico Cameron Norrie (5-7, 6-4 y 7-5).

“Quiero seguir escribiendo la historia de este deporte", aseguró Djokovic tras ganar su 22º Grand Slam y décimo Open de Australia hace un mes. Y tiene claro que puede seguir batiendo récords. Se siente fuerte, como explicaba antes de reaparecer en Dubai. "Si estoy preparado, soy el mejor. Da igual la superficie y el rival, siempre pienso que soy el mejor. No considero que esa sea una actitud arrogante, sinceramente, no veo nada malo en ello".

A su 35 años, Djokovic salta a la pista en Dubai, con la intención de romper nuevos récords. El primero, superar el de 22 Grand Slam que comparte con Nadal y que podría cumplirse en el próximo Roland Garros. Un poco más lejano está el récord absoluto de 24 que tiene la australiana Margaret Court.

A corto plazo y antes de entrar en la batalla de la tierra europea, Djokovic podría ceder temporalmente su puesto de número 1 al no poder jugar los Masters 1.000 de Indian Wells (8 de marzo) y Miami (22 de marzo) al tener prohibida la entrada en Estados Unidos al no estar vacunado contra el covid-19. Una normativa que no se levantará hasta el 12 de mayo próximo.

La lucha por el número 1

En juego estarán 2.000 puntos que podrían variar la clasificación en favor de Alcaraz, aunque defiende 1.360 puntos, así como el griego Stefanos Tsitsipas (5.940 puntos) y el noruego Casper Ruud (5.515 puntos) , que tienen opciones matemáticas también de alcanzar, por primera vez, el número 1. En esta gira estadounidense tampoco estará Nadal, que sigue recuperándose de su lesión en los isquio sufrida en Australia. Una ausencia que esta semana le hace bajar al número 8 mundial y, seguramente, le dejará fuera del 'top10' antes de que comience la gira de tierra en Montecarlo, donde tiene previsto reaparecer.

Djokovic solo tendrá oportunidad de sumar puntos en el torneo de Dubai donde están en juego 500 puntos para el campeón, los mismos que reparte Acapulco donde tiene previsto jugar Alcaraz, si se recupera de sus molestias en la pierna derecha que aparecieron en los últimos partidos en Río de Janeiro. "Tenemos que ver la gravedad de la lesión en el isquio y si puedo jugar en Acapulco sin correr demasiado riesgo. He sentido las mismas molestias en la pierna derecha que me impidieron ir a Australia", explicaba el joven tenista murciano tras ceder el título del torneo brasileño a Norrie.