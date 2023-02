La española Alexa Putellas logró este lunes su segundo trofeo The Best consecutivo, cinco meses después de haber ganado su segundo Balón de Oro. La jugadora del Barcelona, con el que ganó la liga y la Copa en España y fue finalista de la Liga de Campeones, se convierte en la primera jugadora que repite este galardón. Putellas, de 29 años, se perdió por lesión la Eurocopa, pero acabó como máxima goleadora de la Liga de Campeones, con once dianas, y firmó, en total, 34 tantos.

Dibu Martínez, mejor portero El guardameta argentino Emiliano Dibu Martínez, campeón del mundo con su selección, fue elegido este lunes mejor portero del año en los premios The Best de la FIFA, por delante del belga del Real Madrid Thibaut Courtois y del marroquí del Sevilla Yassine Bono. Dibu, de 30 años y en el Aston Villa desde 2020, capitalizó así la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar, que a diferencia del Balón de Oro, fue incluido en el periodo a valorar. La recompensa de France Football recayó hace cinco meses en Courtois. El meta argentino acabó el Mundial como portero menos goleado y fue clave en la victoria de la "albiceleste", en las tandas de penalitis de los cuartos contra Países Bajos y la final frente a Francia, cuando también hizo una providencial parada en el último minuto de la prórroga al galo Randal Kolo-Muani que hubiera dado la Copa del Mundo a los franceses. Weigman, mejor entrenadora La neerlandesa Sarina Wiegman, que al frente de Inglaterra consiguió la Eurocopa, fue elegida este lunes por tercera vez mejor entrenadora del año en los premios The Best de la FIFA. Wiegman, de 53 años, ha convertido a Inglaterra en una maquina de ganar, con 22 victorias y cuatro empates en los 26 partidos que ha dirigido, lo que le llevó a conseguir su segunda Eurocopa, tras la que logró con su país en 2017. En la Eurocopa, Inglaterra solo encajó dos goles y sumó 22 a su favor. Weigmar ya fue elegida como mejor entrenadora por la FIFA en 2017 y 2020 Scaloni, mejor entrenador El argentino Lionel Scaloni, campeón del mundo con su país, fue elegido este lunes mejor entrenador del año en los premios de The Best de la FIFA, por delante del italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti y del español del Manchester City, Pep Guardiola. Scaloni, de 44 años, culminó en Qatar el gran trabajo que veía haciendo con la "albiceleste", con la que solo ha perdido uno de los últimos 43 partidos que ha dirigido. Lionel Scaloni renueva como seleccionador de Argentina hasta 2026 Pese a su corta experiencia en los banquillos, el de Rosario ha recuperado el espíritu de equipo en Argentina y ha podido explotar el talento de sus estrellas, empezando por su paisano Leo Messi.