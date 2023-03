Fernando Alonso no esperó a cruzar la meta en Bahrein para declarar su amor incondicional al nuevo AMR23 de Aston Martin. “¡This is a lovely car to drive!, un placer conducir este coche” dijo por radio, entusiasmado, tras superar al Ferrari de Carlos Sainz y poco antes, al Mercedes de Lewis Hamilton, en un adelantamiento que pasará a la historia, camino de su primer podio de la temporada.

Por fin, diez años después y a sus 41, el piloto asturiano vuelve a tener un monoplaza competitivo: "¿Pero qué habéis hecho chicos, qué habéis hecho?” preguntó con sorna a sus ingenieros, que también ‘enloquecieron’ en la celebración compartida: "Gooo, Fernaandoooo Alooonsoo" le cantaron rociándole de champagne. La atmósfera, magnífica, devolvió a Alonso un rictus de felicidad que muchos ya no recordaban. “Estoy muy orgulloso de este equipo, lo que han conseguido este invierno es increíble… irreal”, insistió delante de las cámaras. El hijo del dueño Incluso Lance Stroll, el hijo del dueño, parece haberse rendido a la ‘magia’ de su nuevo compañero, un piloto de leyenda que conquistó su primer título mundial cuando el canadiense tenía solo seis años. “¿Estas contento, eh? ¿Estás contento de no estar en Alpine?" le soltó Stroll a Fernando, interrumpiendo su comparecencia ante los medios españoles. Lance, pletórico tras alcanzar el sexto puesto en carrera solo diez días después de pasar por el quirófano tras fracturarse las dos muñecas, le arrancó una pícara sonrisa a Alonso, viendo de reojo el desastre de su exequipo y de Esteban Ocon, que se retiró tras recibir tres penalizaciones mientras el piloto de Oviedo conquistaba su podio número 99. Pierre Gasly, su sustituto, terminó noveno "Esto es un sueño cumplido. Hace ocho meses, cuando firmé por Aston Martin las cosas pintaban bastante peor. No podía ni imaginar que podría luchar con Ferrari y Mercedes. Y mucho menos que podría acabar en el podio en la primera carrera y tendría el segundo coche más rápido en pista después del Red Bull. Creo que ha sido una sorpresa para todo el equipo”, concedió Alonso, que ya puestos a hinchar el ‘soufflé’ recordó que “quizá la 33 llegue pronto, quizá aún no este año, se intentará…”. La historia de un doble rescate En la temporada 2018, Mercedes arrasaba en el Mundial con Hamilton y Ferrari intentaba acercarse sin éxito. Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel, que había ocupado el puesto de Alonso en la Scuderia tras encadenar cuatro títulos en Red Bull, no lograban frenar la hegemonía de las flechas de plata. A Fernando tampoco le iba bien en su regreso a McLaren. Y Lawrence Stroll, una de las mayores fortunas de Canadá, poseedor de una impresionante colección de automóviles Ferrari e incluso de un circuito en su país, acudía al rescate del equipo Force India, que pese a haber acabado cuarto en el campeonato de constructores del año anterior, estaba al borde de la bancarrota. Cambió el nombre de la escudería, Racing Point BWT, motorizada por Mercedes, y le construyó un equipo a medida a su hijo Lance, que se había bregado dos años en Williams. Pero Mister Stroll quería más y fichó a golpe de talonario a Sebastian Vettel, atendiendo más a su currículum de tetracampeón que a sus discretos resultados en su última etapa en Ferrari. En 2021 el alemán inauguró la nueva era del equipo ya bajo las siglas de Aston Martin, pero las expectativas no se cumplieron y la pasada temporada, aprovechando el parón estival, anunció su adiós a la F1. Lawrence Stroll pescó en ‘aguas revueltas’ y se llevó por sorpresa a Fernando Alonso. Decisión arriesgada La decisión fue tan inesperada como arriesgada por parte de Alonso, que a pesar del mal ambiente reinante en Alpine, cambió el cuarto equipo de la parrilla por el séptimo en 2022. El resto de la historia empezamos a descubrirla este invierno. Aston Martin está culminando una millonaria inversión, con una nueva fábrica y túnel del viento en su sede de Silverstone. Y Stroll le ha dado carta Dan Fallows, hasta hace dos años el más estrecho colaborador de Adrian Newey en Red Bull, como responsable técnico del equipo. “Trabajar con Fernando es impresionante”, destaca Fallows. “Está motivado, es increíblemente competitivo y ha aportado una gran energía al equipo. Creo que ha sido impresionante desde el momento en que se subió al coche. Sus comentarios están donde esperarías que estuvieran para alguien con su nivel de experiencia. Y tiene una enorme capacidad de diagnosticar problemas con el coche, lo que nos facilita mucho las cosas a los ingenieros”, valora.