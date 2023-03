Alejandro Balde es el lateral izquierdo más en forma del fútbol español. En eso hay pocas dudas. Luis de la Fuente lo tiene en muy alta consideración y ya lo llevó a la sub’21 en la ventana de octubre, justo antes del Mundial.

Sin embargo, el blaugrana no tiene el carril zurdo asegurado por la presencia de José Gayà, un fútbol al que el seleccionador también tiene en muuy buena consideración.

La idea es alternar a ambos en los dos partidos, frente a Noruega este sábado, y Escocia, el martes en Glasgow. Gayà puede ser el el elegido para La Rosaleda ya que el seleccionador tiene en mente dar la justa recompensa al valenciano tras su polémico descarte del Mundial de Qatar.

Gayà se fue de la concentración por una ligera lesión, que le impedía a lo máximo jugar en la primera fase. Luis Enrique no quiso correr riesgos y lo descartó. Balde fue precisamente su sustituto de urgencia.

Esta decisión fue un duro golpe para el capitán del Valencia y De la Fuente lo quiere recuperar para la causa. Entiende que es un lateral que da mucho equilibrio en defensa y ataque y que merece ganar en confianza tras su vuelta inesperada de Qatar.

La espina de Pedro Porro

En cuanto al lateral derecho, Dani Carvajal parte como favorito por su experiencia delante de Pedro Porro. De todos modos, también se espera que De la Fuente reparta minutos entre los dos partidos.

Pedro Porro tampoco tuvo una buena experiencia con Luis Enrique. El actual lateral del Tottenham solo jugó un partido con el asturiano. Fue en Georgia y pasó muchos apuros ante Kvaratskhelia, la actual sensación del fútbol europeo en el Nápoles.

Porro fue sustituido en la segunda mitad por Marcos Llorente y no volvió a jugar con la Roja. Regresó a una lista para la Final Four de la Nations League aunque no participó..