¿Por qué la España de Luis de la Fuente no tiene aún plan A?

Al segundo partido, la España de Luis de la Fuente recibió un sopapo de Escocia que le dejó desfigurado el rostro, llenando de dudas un proyecto que está naciendo, complicando su ruta hacia la Eurocopa 2024 que se celebrará en Alemania. Un proyecto marcado por la gigantesca sombra que proyecta Luis Enrique. Ha intentado el técnico riojano alejarse lo antes posible, pero no lo ha conseguido.

Y la caída, sin coartada alguna, en Glasgow deja la imagen de una selección sin identidad, víctima de "dos accidentes", según confesó el propio seleccionador, en alusión al resbalón de Pedro Porro en el 1-0 y el error grosero de Dani Carvajal en el 2-0. Pero España no tuvo respuesta (un tiro a puerta en la segunda mitad, el de Rodri) ni registros alternativos para levantarse del sopapo recibido.

Ocho cambios en el once de Noruega a Escocia

En apenas cuatro días, De la Fuente emprendió una revolución. Cambió España de atrás hacia adelante. Solo permitió a tres supervivientes (Kepa, el portero, y Rodri y Mikel Merino, los dos medios centros) mantenerse en el once inicial. Los únicos que jugaron ante Noruega (3-0). Los únicos que repitieron con Escocia.

Pero tanto cambio quebró la estabilidad defensiva con una zaga totalmente nueva, que recibió dos goles en solo 51 minutos. Y esa modificación masiva no ayudó a un ataque en Glasgow radicalmente distinto al de Málaga.

En 180 minutos, Luis de la Fuente ha utilizado a 22 jugadores de los 25 que se llevó a la concentración. Zubimendi, el centrocampista de la Real Sociedad, es el único futbolista de campo que no ha jugado ni un minuto junto a los porteros David Raya y Robert Sánchez.

Una idea difusa de juego

“Siempre se puede mejorar, pero no me muevo ni un centímetro de la idea que he transmitido a los jugadores”, proclamó De la Fuente tras encajar su primera derrota como seleccionador, intentando proteger a sus futbolistas con un mensaje cuidadosamente diplomático.

Ni un solo reproche lanzó el técnico, consciente, sin embargo, de que se asoma a un territorio desconocido y, al mismo tiempo, peligroso porque le llegan un torrente de críticas. Críticas a una idea difusa de juego. No es lo mismo una España de Gavi que una España de Ceballos, por mucho que intente mantener el traje táctico del 4-2-3-1, alejado del clásico 4-3-3 de Luis Enrique.

Además, su estructura básica (la pareja Rodri-Mikel Merino) no proporciona estabilidad ni solvencia a España que recibió numerosas ocasiones, tanto de Noruega, que se quedó seca por su falta de puntería, como de Escocia, que sí acertó con el doblete de McTominay.

La falta de autocrítica

España fue una selección tierna, sin oficio y vulnerable en Glasgow. Probó tanto Luis de la Fuente que le quitó personalidad a su incipiente proyecto. "Hemos hecho muchas cosas bien para sacar otro resultado", resaltó el técnico, quien evitó, en todo momento, un ejercicio de autocrítica, refugiado en los "accidentes del juego". Llegó incluso el nuevo seleccionador a decir incluso que sus jugadores "habían interpretado muy bien la idea", seguro de su método. "Sigo convencido de que este es el camino".

La idea estaba definida en la pizarra, aunque no se vio luego en el campo, dolido, además, como quedó la selección por el estilo empleado por Escocia. "Es su forma de jugar y hay que respetarla, pero para mí es un poco basura", confesó un irritado Rodri, que ejerció de capitán de la selección en Glasgow. "Siempre perdiendo el tiempo, te provocan, se caen… Para mí, esto no es fútbol", subrayó el centrocampista del Manchester City, en declaraciones a ‘Viaplay’.