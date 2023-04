En un año en el que la Fórmula 1 viene causando sensación en España debido al resurgir de Fernando Alonso y a las cabalgadas de Carlos Sainz con Ferrari, el mundo del motor se prepara para dar a luz a una nueva categoría que pretende dar protagonismo e impulsar a la mujer.

Será el próximo 11 de abril cuando los motores de los 15 monoplazas de la F1 Academy comiencen a rugir en los primeros test de pretemporada que se celebrarán en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Dos semanas más tarde, el fin de semana del 28 al 30 de abril, las 15 pilotos que forman la parrilla de esta nueva competición femenina se batirán el cobre sobre el asfalto del circuito de Spielberg, en Austria, en la primera carrera de la temporada.

Entre todas ellas estará Nerea Martí (Albalat dels Sorells, Valencia, 2002), que pondrá lo mejor de sí para llegar lo más lejos posible a los mandos de uno de los tres bólidos de la escudería española Campos Racing. “Tenía claro que quería ir con Campos, un equipo valenciano, que tiene mucha experiencia en F2 y F3. Voy a aprender mucho de ellos”, señala la joven piloto sobre su fichaje por el mítico equipo.

Una vida dedicada a la velocidad

Martí, que este año compaginará la F1 Academy con el Campeonato de España de GT, se muestra muy ilusionada con los retos que le depara un futuro próximo en el que se verá las caras con Marta García, la otra representante española que competirá en la ‘Fórmula 1 femenina’. “Ganar es el objetivo que tenemos todas, pero yo voy a ir carrera a carrera y a ser lo más constate posible”, anticipa.

Y es que, la piloto valenciana habla como si tuviera una espinita clavada debido a los resultados de la temporada pasada en unas W-Series en las que terminó en séptima posición debido, en parte, a la irregularidad. Ahora, tiene entre ceja y ceja los puntos a mejorar: “El primer año (en las W-Series) fue positivo porque debutaba en la categoría y fui muy constante. Sin embargo, la pasada campaña rodé más rápido, pero no logré esa estabilidad. Estaba en la zona alta o fuera de carrera. Por eso, la constancia en los resultados es algo que tengo que mejorar este año”.

"La constancia en los resultados es algo que tengo que mejorar este año" Nerea Martí - piloto de Campos Racing

En la carrera por llegar a lo más alto en el mundo del automovilismo, Nerea Martí entrena cada día a caballo entre las instalaciones del Centro de Tecnificación de Deportiva del Motor (CETDM), donde se prepara tanto física como mentalmente, y en el recinto de Campos Racing donde practica con el simulador. Toda una forma de vida enfocada a exprimir cada décima del monoplaza que le pongan entre manos. Y el de este año todo apunta a que será muy especial, pues “es una gran oportunidad porque la FIA se va a tomar en serio a la mujer que gane”, apunta la valenciana, que reconoce que como económicamente no se puede permitir correr en la categoría que quiera, siente que es “la última oportunidad para intentar destacar e ir a por el campeonato”.

Para conseguir luchar por las victorias Martí contará con el apoyo de un equipo que no piensa otra cosa que no sea el escalón más alto del podio. “Nuestro objetivo no puede ser otro que ganar, contamos con Nerea, que es una de las pilotos más fuertes hoy en día y esperamos optar a todo”, manifiesta Adrián Campos Júnior, director de la escudería Campos Racing.

¿Relevo de las W-Series?

Las W-Series sufrieron la temporada pasada un final abrupto debido a la falta de fondos y no se llegaron a disputar los dos últimos Grandes Premios, en Estados Unidos y México. Sin embargo, los organizadores se despidieron con la promesa de volver más fuertes en 2023, algo que todavía no ha ocurrido y que Nerea Martí pone en duda: “A la altura de año en la que estamos, que no se sepa nada… Dudo mucho de que se dispute”.

“Desde las W-Series ha habido un cambio importante y se ha notado. Estamos en la dirección correcta” Nerea Martí - piloto de Campos Racing

A pesar del final agridulce de esta categoría que arrancó en 2019, a lo largo de sus tres temporadas -la del 2020 se canceló debido a la pandemia- la piloto valenciana destaca sus aportaciones positivas para la figura de la mujer en el deporte. “Desde las W-Series ha habido un cambio importante y se ha notado. Estamos en la dirección correcta”, considera una Nerea Martí que apunta a que esta tendencia se ha percibido también en su escuela de karting NM Motorsport, donde “ahora hay muchas más niñas”.

"Compartimos la idea de proporcionarles las armas necesarias para que puedan evolucionar como piloto y enfrentarse a los hombres” Adrián Campos Júnior - Director de Campos Racing

La posible muerte de las W-Series ha dejado un espacio para una nueva categoría que busca “darle a las mujeres la oportunidad de trabajar con equipos profesionales, con las mejores escuderías privadas a nivel europeo o, incluso, mundial”, subraya Campos Jr. y añade que fue la F1 Academy quien les seleccionó y ellos aceptaron el reto: “Siempre hemos sido un equipo en el que han participado muchas mujeres y compartimos la idea de proporcionarles las armas necesarias para que puedan evolucionar como piloto y enfrentarse a los hombres”.

Más tiempo en pista, más sesiones de entrenamiento, monoplazas algo menos potentes, equipos independientes de la organización -algo que fomenta la competitividad y la mejora constante- y una mayor conexión con la categoría reina son algunas de las modificaciones que ha implementado la F1 Academy con las que tratará de esquivar el triste final que ha vivido el campeonato predecesor.

Búsqueda de patrocinadores

Involucrar a equipos experimentados en F2, F3 y F4 en la labor de pulir a las pilotos que luchan por alcanzar la Fórmula 1 es una idea razonable y una “gran oportunidad” para competidoras como Martí, que opina que “trabajar con estas escuderías te da un plus de competitividad y de experiencia”.

No obstante, los equipos involucrados, que deben aportar entre 100.000 o 150.000 euros, necesitan de un apoyo financiero externo para hacer frente a una temporada inaugural que de momento es una incógnita, pues se desconocen detalles muy importantes que entorpecen la búsqueda de patrocinadores. “Al no haber comenzado todavía, no saber en qué televisiones se van a retransmitir las carreras y no conocer la repercusión que tendrá, está siendo muy complicado conseguir los patrocinadores. Por eso, me hubiera gustado conocer algo más de información y que los medios televisivos se hubieran involucrado un poco más”, reconoce el director de Campos Racing.

Romper el techo de cristal

Las quince pilotos que se retarán en la pista a partir del 28 de abril tienen algo en común: el sueño de llegar a la Fórmula 1 y luchar con los mejores, de tú a tú, en igualdad y sin diferencias. Aunque esta misión todavía no resulta una tarea sencilla, pues la cantera de corredoras es infinitamente inferior en número a la de los hombres. Por ello, “estas oportunidades son buenas para saber quién destaca y apoyarla con más test y carreras”, afirma la valenciana.

“En las categorías que he competido nunca he tenido problemas en cuanto al físico. De hecho, en ocasiones he visto a chicos acabar muy mal algunas carreras y yo me sentía perfectamente" Nerea Martí - piloto de Campos Racing

Una de las dificultades que se encuentran muchos pilotos a medida que aumenta el nivel de la categoría en la que compiten es la dureza física que exige pilotar ciertos monoplazas. Algo que Nerea Martí, de momento no ha vivido: “En las categorías que he competido nunca he tenido problemas en cuanto al físico. De hecho, en ocasiones he visto a chicos acabar muy mal algunas carreras y yo me sentía perfectamente. Pero hablo de mi experiencia, en otras competiciones lo desconozco”.

A pesar de todos los obstáculos que quedan por sortear, la mujer cada vez está un poco más cerca de regresar a la Fórmula 1, competición que no cuenta con una piloto en sus filas desde que la italiana Giovanna Amati disputara tres Grandes Premios en 1992. Pese a todo, Nerea Martí está segura de que se conseguirá: “Es cuestión de tiempo. Se están haciendo cambios muy importantes y es cuestión de tiempo que llegue una mujer a lo más alto”.