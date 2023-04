Álex Baena, jugador del Villarreal, ha denunciado a Fede Valverde tras el puñetazo que le propinó después del Real Madrid - Villarreal disputado en el Santiago Bernabéu. El club castellonense anunció que no intervendría en el proceso, por lo que la responsabilidad estaba en manos del internacional español con la sub-21. El jugador del 'Submarino' tenía la opción de presentar una denuncia ante la Policía, ante el Comité de Competición o ante ambos, pero finalmente eligió la primera vía, tal y como ha adelantado 'Onda Cero'.

Valverde: inhabilitación o sanción económica

La acción de Baena hace que el caso se enmarque en la vía penal, en lugar de la deportiva. Por lo tanto, Valverde no recibirá una sanción, sino que podría ser inhabilitado. La agresión de Valverde no aparece reflejada en el acta de Alberola Rojas, colegiado del partido que el Real Madrid perdió por 2-3 ante el Villarreal de Quique Setién. Así pues, para que hubiera actuado el Comité de Competición, Baena debería haber acudido a este órgano. El jugador andaluz, que presentaba una hinchazón en el pómulo, optó por acudir a una comisaría de Castellón.

Valverde le propinó un puñetazo al español, porque según su entorno, insultó a su segundo hijo, que nacerá en verano, después de que trascendieran dificultades en la gestación. A través de sus redes sociales, Baena negó que dijera a Valverde: "Llora ahora, que tu hijo no va a nacer". El Villarreal apoyó a su jugador: "Respetaremos la decisión que él tome como afectado, tanto si decide denunciar a Valverde como si opta por no hacerlo, pero el club no va a denunciar al Real Madrid por este asunto".

Es decir, estaba en manos del futbolista andaluz denunciar los hechos. "Baena está afectado por la agresión y por lo que se dice del supuesto motivo, del cual afirma que es falso. Desconocía (y desconoce) la situación familiar de Valverde y jamás se metería con algo así", insisten desde el equipo castellonense. Tras la denuncia del jugador del Villarreal, el asunto pasa a depender de la Comisión de Antiviolencia. De este modo, en el ámbito deportivo, la posible sanción a Valverde no estaría vinculada al número de partidos, sino al tiempo de inhabilitación o incluso una sanción monetaria.