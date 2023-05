Un grupo de socios se plantea impugnar la financiación del Espai Barça

Las explicaciones de Joan Laporta y su equipo sobre el acuerdo de financiación del Espai Barça han causado la suficiente inquietud en un grupo de socios hasta el punto de plantearse si llevar a cabo una impugnación. El motivo principal es la ausencia en el proyecto de los 1.450 millones de una partida para el Palau Blaugrana, el Petit Palau y el Palau de Gel, tal y como se aprobó en referéndum telemático en el 2021. Varios de estos socios acudirán este martes a una reunión en un domicilio particular para compartir ideas y decidir cómo expresar su malestar. La idea de la impugnación está sobre la mesa.

La propuesta de la reunión no surge de ninguno de los colectivos de opinión que adquirieron notoriedad durante la moción de censura a la presidencia de Josep Maria Bartomeu. Se trata de un grupo de socios de esa estirpe minoritaria que se preocupa por la vertiente empresarial del club y que por el momento prefiere no identificarse. No las tienen todas consigo. Desconocen si el enojo por el incumplimiento de lo que aprobaron los socios es ampliamente compartido o, por el contrario, existe una resignación, por no hablar de pasividad general, que aconseja una discreción pública. Temen más bien lo segundo.

Todos los que reunirán este martes coinciden en la sensación de que el sentido crítico de la sociedad culé está dormido y ellos pretenden despertarlo, o intentarlo al menos. Cabe recordar que bastaría la denuncia de un único socio para iniciar un trayecto legal que podría frenar o hundir el acuerdo de financiación. En el pasado barcelonista ya se vivieron varios episodios similares. Joan Laporta, sin ir más lejos, perdió un año de su primer mandato por la impugnación de un socio llamado Vicenç Pla.

¿Dónde están los 420 millones?

La vía para llamar la atención social se decidirá posiblemente este martes. O quizá no. Quizá solo es el inicio de un diálogo que requerirá de más tiempo. La impugnación sería la fórmula más extrema y algunos de los que acudirán a este encuentro han manifestado a EL PERIÓDICO sus dudas de la conveniencia de ello.

Consideran que la junta de Laporta ha cometido un engaño demasiado flagrante y mal disimulado sobre el Palau Blaugrana, cuyo coste, estimado en 420 millones en el plan inicial, no encaja de ningún modo en el esquema de financiación presentado. Lamentan también la ausencia de transparencia, que identifican ya como una característica repetida del gobierno laportista. Y critican que con el Espai Barça juega a una indefinición deliberada. Y aun así, al menos aquellos consultados por este diario, ponen en la balanza el perjuicio que para el FC Barcelona supondría la impugnación.

La urgencia del proyecto

El Espai Barça acumula demasiados retrasos y una acción legal no haría más que sumar otro a un proyecto que necesita materializarse con urgencia. El sentido de la responsabilidad entendido de esta forma podría por acabar imponiéndose. "Yo creo que la junta juega con eso", dice uno de los socios inquietos. También la precaución de no quemarse públicamente será un factor que tendrá un peso importante. Todo podría acabar en un simple comunicado. Está por ver.

El único socio, o el más notorio, que ha hablado hasta la fecha en varios medios de comunicación sobre su disgusto sobre el plan de financiación y, por extensión, del rumbo económico de la entidad es Jaume Llopis, Doctor en Economía y Empresa y miembro de la comisión del Espai Barça hasta 2021, cuando se despidió a Leo Messi. A preguntas de este diario, confirmó que asistiría a esta reunión de socios, aunque ya adelanta que no desea convertirse en punta de lanza de nada. Quiere escuchar y terciar. No hará falta que repita lo que piensa, que "lo que han hecho es ilegal. Aprobamos un crédito de 1.500 millones para todo el Espai Barça, no solo para el estadio. Y el Palau no figura”. No hará falta porque todos los convocados opinan presumiblemente lo mismo.

La junta de Laporta, a través del vicepresidente económico Eduard Romeu y la directora corporativa Maribel Meléndez, aseguraron con rotundidad de que el Palau Blaugrana formaba parte del proyecto, pero una vez expusieron el desglose de los 1.450 millones, no aparecía por ninguna parte. Recordemos: 1.071 irán destinados a la obra del Camp Nou, los costes financieros ascienden a 179 millones y existe una reserva para contingencias impuesta por los inversores de 200 millones.