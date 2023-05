Después de varios meses de espera, la Queens League ya es una realidad. La competición impulsada por Gerard Piqué arrancó este sábado con una jornada inaugural cargada de emoción en la que las jugadoras dejaron destellos de su potencial en el Cupra Arena. Sólo unos pocos minutos hicieron falta para comprobar que la versión femenina de la exitosa Kings League será todo un espectáculo.

Entre las futbolistas que se dieron cita en esta primera ronda, una de las destacadas fue Blanca Cros (1997, Girona), que con su actuación permitió que su equipo, Kunitas, se llevara el triunfo ante Porcinas FC, en la que fue la primera tanda de penaltis de la temporada. El conjunto presidido por la periodista argentina Morena Beltrán y el futbolista Sergio ‘Kun’ Agüero (en su versión masculina), logró desequilibrar el marcador a su favor tras un tiempo reglamentario que acabó en tablas.

Cros firmó una gran actuación y convirtió su primer tanto en un encuentro en el que salió elegida como MVP. "Estoy muy contenta por el debut y por haber ganado a Porcinas, porque no nos esperábamos que tuvieran tanto nivel. Ellas contaban con Melanie Serrano -exfutbolista internacional española del FC Barcelona que atesora 7 ligas iberdrola, 7 copas de la reina y una Champions League- y enfrentarte con personas de este nivel es estupendo, pero también es muy difícil", relata la '11' de Kunitas con la voz algo tocada por "todo lo vivido el fin de semana".

La gerundense pudo demostrar de lo que es capaz con un balón en los pies y su facilidad para trasladar el esférico al fondo de las redes. El área es su zona de confort y así lo lleva siendo desde que el pasado año su entrenadora en el gallego PM Friol la moviera de su habitual posición de extremo izquierda para que jugara en punta de ataque. Ahora, en la Unió Esportiva Cornellà continúa como referencia en ataque. “Me siento bien en el área, esperando cualquier balón para meterlo dentro”, describe.

Es posible que la voracidad sea innata, pero el talento necesario para convertir en gol todo lo que toca no surge de la noche a la mañana. A sus 26 años, Cros cuenta con una larga trayectoria en el fútbol federado. La Canya, Les Preses, Girona, L’Estartir, Sant Pere Pescador, Olímpico de Madrid, Friol y Cornellá son los colores que ha vestido desde que, con 12 años, sus padres cedieron y la permitieron apuntarse a fútbol. “Mi madre y padre priorizaban esquiar a jugar a fútbol. Pero en un campus de verano, me vio jugar una monitora, que era entrenadora de un equipo femenino, y me entregó un papel con un teléfono para que se lo diera a mis padres. Llegué a casa muy ilusionada y a partir de entonces empezó mi historia con el fútbol”, rememora.

Un reto ilusionante

Catorce años más tarde, Cros mantiene su relación de amor con este deporte que ahora le ha supuesto, quizá, un reto aún mayor. A pesar de no haber seguido exhaustivamente la Kings League, la delantera decidió inscribirse cuando una amiga le escribió informándole de la iniciativa de Piqué de crear una versión femenina. “Junté varios goles en un pequeño vídeo y redacté una carta de presentación para probar suerte”, recuerda la jugadora.

"Tenía una compañera al lado que me tocó y me dijo: ‘Blanca, que te han llamado'" Blanca Cros - delantera de Kunitas

Tras superar ese primer corte, Cros participó el pasado 16 de abril en el draft celebrado en el Cupra Arena, donde se reencontró con varias rivales conocidas con las que había coincidido en los terrenos de juego en Cataluña. Entre las más de 230 jugadoras, Cros fue la primera seleccionada por Kunitas: “No me esperaba que dijeran mi nombre. Tenía una compañera al lado que me tocó y me dijo: ‘Blanca, que te han llamado'. Salí un poco nerviosa, pero muy contenta. Han pasado varias semanas y aún no me lo creo”.

Desde que arrancó esta nueva aventura, la gerundense ha visto cómo la carga de trabajo se ha duplicado, pues compaginará el final de liga con el Cornellà con la Queens League. “Hace dos semanas nos fuimos todo el equipo de Kunitas cuatro días a la Cerdaña para entrenar y ‘hacer piña’. Y ahora ya tenemos tres sesiones por semana. Creo que somos uno de los equipos que más entrena”, explica la futbolista.

El fútbol femenino, en el foco

Futbolistas como Blanca Cros, que han jugado a un alto nivel durante toda su trayectoria pero que por diversos motivos no han alcanzado el fútbol profesional, se enfrentan ahora a una liga que acapara una gran atención mediática, donde se esperan audiencias muy importantes. Así se ha visto en la primera jornada de la Queens League Oysho, que fue seguida en directo por una media de 225.400 dispositivos, con un pico por encima de 349.500 dispositivos durante el encuentro entre Porcinas FC y Kunitas.

Con el objetivo de que estas cifras continúen creciendo se ha unido al proyecto de Gerard Piqué e Ibai Llanos la guardameta del FC Barcelona Sandra Paños, que actuará como embajadora de Porcinas. “Creo que la participación de algunas jugadoras profesionales puede dar a la liga mucha repercusión. Para mí, poder formar parte de esto es un gusto e intentaré darle apoyo y visibilidad”, señala Paños.

Además, la portera alicantina considera que esta competición va a demostrar a todas las personas que la sigan que “hay formas diferentes de disfrutar del fútbol” y, al mismo tiempo, es una “gran oportunidad” para las participantes de acercarse un poco más a la profesionalidad. “Lo van a disfrutar muchísimo, es una experiencia nueva y tienen que beneficiarse de todo lo que venga”, aconseja Paños y añade que “se van a descubrir jugadoras de mucha calidad y veremos cosas interesantes”.

"Espero que suponga un paso adelante y que haga un ‘boom’ en el público y la gente empiece a ver la calidad que hay en el femenino también” Blanca Cros - delantera de Kunitas

Lo mismo piensa Cros, que destaca el gran nivel de sus compañeras y rivales en la Queens. “Esta liga no va a decepcionar y espero que suponga un paso adelante y que haga un ‘boom’ en el público y la gente empiece a ver la calidad que hay en el femenino también”.

Mediaset suma sus fuerzas

Pocos días antes del inicio de la primera jornada, Gerard Piqué anunció la colaboración de la Queens League Oysho con la televisión tradicional. Así, cada sábado el partido que se dispute a las 20:00 horas de la tarde se podrá ver en el canal Cuatro, algo que ha valorado muy positivamente la delantera de Kunitas. “Que se nos pueda ver en televisión es muy importante, porque esta liga se ha creado en menos de un año y si ellos (Kosmos) lo han conseguido, la liga femenina de Primera División también puede. Y, hasta el momento no ha habido esa visibilidad de la Primera Iberdrola”, defiende Cros.

La cadena de Mediaset también emitirá en directo el encuentro del mismo tramo horario de la Kings League, que se disputa los domingos.

Pero, además de que el partido se pueda ver en un canal de televisión de máxima audiencia en nuestro país, la Queens League también ha querido implantar la igualdad entre hombres y mujeres en otros aspectos. Sin ninguna diferencia. Ni en salarios, ni terrenos de juego, ni en normas…

Esta igualdad en todos los ámbitos, sin distinción de género, es algo muy valorado por Blanca Cros, que dice estar “muy contenta de que sean las mismas condiciones, porque no nos tenemos que sentir con la desigualdad que ha habido siempre, por desgracia”.

El fútbol femenino es una realidad y todas las chicas tienen que tener oportunidades Sandra Paños - portera del Barcelona y embajadora de Porcinas

En la misma línea, Paños califica la decisión de “acertadísima”. “En nuestro club, en el Barça, se está apostando por nosotras. El fútbol femenino es una realidad y todas las chicas tienen que tener oportunidades. Piqué es un visionario y sabe que apoyarnos a nosotras puede llegar a ser caballo ganador”, afirma Sandra Paños.

Más allá de una competición

La Queens League se presenta como una forma de entretenimiento y diversión, pero sus fronteras van mucho más allá. Si los pronósticos se cumplen y la competición femenina se asemeja a las cifras de audiencia que consiguió la Kings, la repercusión del torneo irá mucho más allá que la mera diversión, pues puede ser un impulso para todas esas niñas que quieran practicar fútbol.

“Animo a todas las pequeñas a que vean esta liga, que les pueda dar ese plus a aquellas que están ahora como yo cuando era pequeña y mis padres no me querían apuntar a un equipo. Al final el fútbol femenino está a muchos años del masculino, pero, poco a poco, está progresando en visibilidad, en sueldos y en calidad y al final lo conseguiremos”, manifiesta la jugadora del Cornellà.

La incertidumbre como norma

Uno de los puntos en los que se basa el éxito, tanto de la Kings League, como de la Queens, es la importancia de la emoción y la incertidumbre. Sus normas juegan con el azar y permiten que los partidos nunca estén decididos antes de pitido final.

Estas reglas te atrapan y te tienen enganchado al televisor” Sandra Paños - guardameta del FC Barcelona

Para la guardameta azulgrana “no se pueden comparar” estos formatos con el fútbol profesional. “Lo que hace especial a esta nueva competición es que tienes que estar pendiente todo el partido, porque en dos minutos puede cambiar completamente el resultado. Estas reglas te atrapan y te tienen enganchado al televisor”, apunta.

Sandra Paños habla de la Queens League con gran ilusión, enamorada del proyecto en el que se ha involucrado como embajadora, al menos de momento. Y es que, la futbolista alicantina no descarta en un futuro defender la portería de alguno de los equipos de la liga de las reinas. “Ojalá que cuando yo piense en la retirada siga estando la Queens, porque eso será una buena señal de que ha salido todo bien y que ha sido un producto que ha venido para quedarse”, manifiesta la guardameta, que admite que si no fuera profesional, probablemente hubiera hecho por intentar acceder al draft.

También Blanca Cros mira al futuro. Pero a un futuro más cercano, concretamente al final de la liga, donde espera tener la oportunidad de vivir un encuentro mágico, como el que vivieron los chicos de la Kings League en un Camp Nou abarrotado, en el que los fuegos artificiales iluminaron una tarde-noche para el recuerdo. “No sé si se jugará en el campo del Barça porque ahora van a hacer reformas, pero espero que busquen otro estadio con características parecidas y que pueda venir toda la gente que quiera. Aún no quiero imaginarme ese partido. Algo así no lo habré jugado en la vida”, cuenta la MVP de Kunitas con emoción. Porque de eso trata la Queens, de emoción.