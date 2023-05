Por todos es sabido que el perro es el mejor amigo del hombre. Pues bien, esta mañana de domingo fue para los grandes y fieles amigos en la primera edición de la Can We Run Barcelona, celebrada en el Parc Fluvial del Besós de Santa Coloma de Gramenet, todo un paraíso verde para nuestros sentidos y para los de nuestros perretes.

La iniciativa, que cuenta con el patrocinio de Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, Santévet, Eurofitness, Trixie-Jossera, Edgard & Cooper, Fontvella, Artero y AniCura, y en la que colaboran Doggyrade, Coca-Cola, Wuapu, Nutrisport, Kivet y Decoperras & Friends, tiene un objetivo claro, y es el de concienciar sobre la tenencia responsable de mascotas y el fomento de la adopción, ha resultado ser un éxito, con casi 900 participantes incluyendo personas y a los protagonistas, las mascotas.

La mañana empezaba de lo más movidita, calentando las patitas al ritmo de una sesión de zumba organizada por EuroFitness. Los perretes acompañaban el ritmo de la música urbana con sus ladridos para tratar de desperezar a los más rezagados antes de que diese comienzo la carrera.

A las 10:00 horas se dio el pistoletazo de salida de la carrera de Runners, que debían completar un recorrido de 6 kilómetros a la orilla del Besós.

Y aunque en esta jornada tan especial lo más importante era participar en la causa, también hubo premios para los más rápidos. En esta modalidad, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha entregado los premios a los ganadores en categoría masculina, Víctor Peña Gómez, seguido de Xavi Nadal Gelada y Óscar Carballo Vázquez.

En la femenina, la ganadora fue Esther Jiménez, y el podio lo completaron Marina García Menéndez y Mónica Sánchez Cauce. Sus premios los ha entregado el teniente de alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Esteve Serrano.

También hubo premio para los runners más jóvenes, y es que los protagonistas de la categoría infantil fueron Adrián Calvo Fernández, Judith Navarro Ojeda y Oriol Sánchez Bassa. El premio en la categoría infantil lo ha entregado Álvaro Rodilla, concejal de Medio Ambiente y Protección Animal del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

Y, finalmente, hubo incluso familias que decidieron acudir al completo a esta cita tan especial. Los más rápidos, la familia Cazali Gómez, seguida de la Rodríguez Hernández, mientras que la López Casas completó el podio. Carme Barceló, periodista y padrina de la Can We Run, y Álex Bescós, director de marketing del Diario SPORT, fueron los encargados de entregar los premios de la categoría Familiar.

El ambiente lúdico y familiar vivido en la Can We Run completó su jornada con una modalidad de marcha no competitiva de 3 kilómetros que terminó con un sorteo de premios entre los participantes entregados por Leticia González y Aitor González de Santévet, y Ylenia Alessi, de Eurofitness.

El lado solidario de la carrera se plasmó durante la entrega por parte de Álex Bescós de un cheque de la donación del 30% del importe recaudado en las inscripciones a la protectora de animales VEU ANIMAL, así como una mención especial al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

Para acabar, el evento tuvo un espacio para exhibiciones perrunas a cargo de Agility Badalona.

Una carrera 'Cantástica'

La iniciativa de la Can We Run cuenta con algunas caras conocidas que han actuado de madrinas y padrinas del evento, como ex tenista número uno del mundo Juan Carlos Ferrero, las nadadoras olímpicas Erika Villaécija y Jéssica Vall, la piloto Ana Barreras, la actriz Vanesa Romero, las periodistas Pilar Eyre, Ruth Jiménez y Carme Barceló o las 'influencers' Verónica Blume y Cósima Ramírez de la Prada.

En este sentido, Carme Barceló afirmaba que el éxito del evento se debía a que "el deporte y los animales es el matrimonio perfecto. Hay un ambiente muy bonito: sano, emotivo y muy familiar. Es una forma de proyectar el ejercicio de responsabilidad que es tener una mascota. Son para siempre y son una parte de la familia. Uno más. Poder compartir momentos con ellos es maravilloso".

Asimismo, el evento ha tenido la participación de José Codina, presidente de Recuérdame Alzehimer y propietario de Bobby, un perro que trabaja en terapias de pacientes con Alzehimer."Ha estado todo muy bien, muy familiar. Estamos muy contentos", comentaba Codina.

"Es un evento muy bonito que nos ayuda a sensibilizar la necesidad de adoptar a perros y, al mismo tiempo, combina deporte y protección animal. Valoramos muy positivamente que se pueda hacer aquí en la ciudad", decía Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet. "Es un ambiente muy familiar y se demuestra que la ciudadanía colabora con iniciativas solidarias".

Víctor, el ganador en categoría masculina, tenía claro qué era lo más importante en este día: “Ha sido una carrera muy chula, muy divertida. Hoy era un día para disfrutar con los perretes y pasarlo bien en este gran ambiente”.

Xavi, segundo clasificado, por su parte, aclaró que era "entrenamos juntos con mi perra pero esta era su primera carrera con otros perros. Ha sido una experiencia muy divertida".

Óscar, en la misma línea, afirmó que "nos lo hemos pasado muy bien y tendría que haber muchas más carreras así. Ha sido espectacular. Estamos contentísimos y el ritmo de Coquito ha sido impresionante".

Esther y Noa, la ganadora en categoría femenina y su fiel compañera, también disfrutaron como niñas pequeñas: “Una carrera muy apasionante, sobre todo correrla con la perra. Está hecha una máquina, tiene nueve años”.

Marina, segunda en categoría femenina, declaró que había sido "una gran experiencia, muy divertido y una gran propuesta, muy recomendable. No suelo correr con el perro y se ha portado muy bien. Para repetir seguro".

Finalmente Mónica se mostró "sorprendida por Eura, lo ha hecho muy bien. No me esperaba su salida. Hemos disfrutado mucho".

Todo ello en un ambiente idílico bajo el sol de mayo, con un paisaje espectacular lleno de gente de todas las edades y familias al completo, incluidos los peludos.