"Alcaraz es el favorito. Él es el número uno y viene de ganar dos títulos en tierra [Barcelona y Madrid] pero ojalá al final la balanza caiga de mi lado”, destacó Novak Djokovic en la rueda de prensa antes de su debut en Roland Garros.

El tenista serbio, campeón en 2016 y 2021, quiso evitar la presión extra antes de comenzar la carrera hacia el título en París y el 23 Grand Slam de su palmarés. Un objetivo por el que sigue jugando al tenis. ”No es ningún secreto que juego para batir récords, pero también es cierto que no tengo el cuerpo de hace 10 años”, explicó Djokovic, que el pasado 22 de mayo cumplió 36 años.

Por primera vez desde que debutó en 2005, cuando cayó en primera ronda el año que Nadal ganaba su primer Roland Garros, Djokovic no se cruzará por las instalaciones de Roland Garros con Nadal y ni Federer, con los que ha protagonizado grandes batallas y se ha repartido la mayoría de Grand Slams. El suizo se retiró el año pasado y Nadal ha renunciado a defender su título por su lesión en la cadera.

"Cuando Nadal anunció que se retiraría el año que viene fue un shock porque una parte de mí se va con él. Me hizo pensar cuándo será mi turno. Me emocionó escuchar sus palabras. Él ha sido el tenista que más me ha motivado para ser mejor en la carrera por ganar más”, destacó Djokovic.

Soledad de un veterano

El exnúmero 1, de todas formas, aseguró que "no voy a echar de menos a Nadal” en Roland Garros. “No he tenido mucho éxito con él en estas pistas. Es difícil ganar a Nadal en todos lados, pero en París más”.

Djokovic no tendrá a Nadal como rival pero no va a tenerlo fácil tampoco sin el mallorquín. El serbio será el único campeón junto a Stan Wawrinka (2015) que juega el torneo y va a estar muy solo para defender el pabellón del Big Three, muy solo ante una nueva generación hambrienta de gloria. “Alcaraz y Rune son jóvenes pero ya están muy maduros”, recalcó, destacándolos como favoritos, sin olvidarse de "Tstsipas, Sinner y Ruud", pero sin incluir en sus pronósticos a Medvedev que, con el título de Roma, le quitó la segunda plaza mundial.

Motivación extra

Por primera vez desde 2012 Djokovic llega a París sin haber ganado ningún título en tierra y solo con cinco victorias en ocho partidos. “No he tenido demasiado éxito esta temporada en tierra pero en un Grand Slam siempre siento una motivación extra. Es genial estar aquí. A estas alturas de mi carrera, es un regalo para mí. Intentaré aprovechar esta oportunidad”.

Djokovic ha caído en la parte alta del cuadro junto a Alcaraz, con quién se cruzaría en unas hipotéticas semifinales, pero evitó hablar de ese enfrentamiento. “Sería una falta de respeto a los jugadores que me pueden tocar antes”, matizó. De momento, el lunes, debutará ante el estadounidense Alexander Kovacevic (114 mundial).

Cobolli, rival de Alcaraz

Alcaraz se estrenará ante el italiano Flavio Cobolli , de 21 años como el tenista murciano, pero 158 puestos por debajo en la clasificación mundial que se ha ganado el premio de enfrentarse al número 1 tras superar la fase previa. Cobolli es profesional desde 2020 y el año pasado ganó su primer título en el challenger de Zagreb.

El tenista murciano se entrenó este sábado en la Suzanne Lenglen, la segunda central, con Tsitsipas que debutará este domingo. La presencia de Alcaraz llenó la pista con una capacidad de 10.000 asientos. Durante más de 10 minutos estuvo firmando autógrafos el número 1 mundial que coincidió, al final del entrenamiento de Djokovic, en una jornada que Roland Garros dedica a los niños.

Homenaje a Yannick Noah

Una jornada especial en la que este año se homenajeó a Yannick Noah, el último campeón francés en Paris que ganó el título en 1983. El veterano tenista francés recogió fondos para su fundación ‘Fete Le Mur’ y celebró un concierto con su grupo en la central Philippe Chatrier.