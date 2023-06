Madrid ultima su proyecto de un Gran Premio de F1 con nombres poderosos detrás y pone en peligro Montmeló´.

El proyecto, ideado por Pablo de Villlota, sobrino y primo de Emilio y María de Villota, dormitaba en un cajón de IFEMA cerrado por la pandemia de 2020. Las mayorías absolutas del PP en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han reactivado la idea de celebrar un gran premio de Formula 1 en Madrid. Será uno de los proyectos estrella en la campaña electoral para llevar a Nuñez Feijoo a la Moncloa. El Partido Popular se ha empeñado en arrancar la F-1 de Barcelona para llevársela a la capital del Reino. Y, además, cuenta con los parabienes de los dueños del negocio, la FOM y Liberty Media, en esa idea de incrustar el espectáculo en las ciudades y que los aficionados puedan llegar en metro: una F1 más cómoda, más urbana, más limpia.

El proyecto de trazado utiliza las instalaciones de IFEMA y pasa, cómo no, por terrenos de Florentino Pérez en el área de Valdebebas. Los cimientos del proyecto son tan sólidos que pocos dudan de que en 2026 Madrid celebrará su gran premio y pondrá en riesgo la continuidad de cuatro décadas de F-1 en Montmeló. La FOM no es partidaria de dos grandes premios en un país, aunque no sería la primera vez que ocurre en España y en otros países.

Realmente, los únicos obstáculos del Gran Premio en Madrid obedecen la lucha de egos entre Isabel Pérez Ayuso, presidenta de la Comunidad, y el alcalde, José Luis Martínez Almeida por arrogarse la titularidad del proyecto, una trifulca que deberían resolver cuanto antes y dejar sólo para el recuerdo aquel instante en el que el singular Pedro Pacheco, alcalde y principal artífice el Gran Premio en Jerez, se saltó a las bravas el protocolo, y al grito de “chorizo” sobre Carlos Gracia, presidente de la federación española, irrumpió en el podio para entregar el trofeo de ganador a Mika Hakkinen en la que sería la ultima cita del Gran Circo en Jerez en 1997 tras cinco años de carreras en aquellos años 80, en los que la Costa de Sol y Andalucía eran el foco Internacional del país, residencia veraniega de lo que en la época se denominaba “Internacional Jet Set”.

Recuerdos de Pedralbes y Montjuïc

La pujanza social y económica ha sido la llave para determinar los enclaves de la F-1 en el mundo y en España. Pedralbes fue el primer escenario en España en los años 50, mientras que el trazado semiurbano de Montjuic y el permanente del Jarama se alternaron entre 1968 y 1975. Es curioso, pero la F-1 eligió después circuitos permanentes como el propio Jarama (1976_1982), Jerez (1986-1990 y 1997 como GP de Europa) y Montmeló (1991-2026) para recuperar la idea de Montjuic: un circuito semiurbano, en la ciudad, pero que no colapse el centro, y a la que los seguidores puedan acudir en transporte público, un modelo que nunca cuajó en el experimento de Valencia marcado por el desmesurado gasto público y la corrupción (GP de Europa 2008-2012).

🚨 ÚLTIMA HORA: A falta de confirmación oficial, Madrid y Malasia entrarán en el calendario de #F1.



🇪🇸 Stefano Domenicali ya se ha reunido en Montmeló con los organizadores para negociar con Madrid.



📣 Este verano podría tener lugar el anuncio oficial, que supondría el fin del… pic.twitter.com/n5tw4n46R7 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) 3 de junio de 2023

Mónaco, Singapur, Abu Dhabi, Baku, Yeddah, Las Vegas, Miami… Esa es la tendencia. “Queremos una F-1 más limpia, mas ecológica, más cómoda, donde los seguidores puedan llegar en metro o andando”, le dijo Stefano Domenicali, al alcalde de Madrid, “y este proyecto encaja con nuestra filosofía, que se implementara aún más con la nueva reglamentación que entrará en vigor en 2026 con motores más limpios y eficientes”. Han sido muchas les reuniones entre los promotores del Gran Premio en Madrid y los responsables de la F-1 que deslizaron la idea de que algunos de los antiguos y excelentes gestores del Circuit de Catalunya —sustituidos por comisarios políticos— formaran parte del proyecto de Madrid, como así ha ocurrido.

Miami, el espejo

“La F-1 ha hecho coches tan seguros que pueden correr entre muros y vallas a 300 kilómetros por hora, en nuestro caso no podemos”, explicaron los responsables de Dorna, el organizador del mundial de motociclismo, al alcalde de Madrid, que en primer momento tiró de sus contactos para orientarse sobre la organización de un gran premio. En el trazado del Gran Premio en Madrid aparece un curvón peraltado, al estilo Indianápolis que pasará cerca de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en terrenos propiedad de Florentino Pérez. El trazado seguirá en dirección a IFEMA a través del túnel ya construido por debajo la M-11 y con un tiro de cámara ya previsto sobre el skyline de las cinco torres levantadas sobre la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid.

¿Es Florentino Pérez uno de los pilares sobre los que se apoya el proyecto? Dicen los promotores que no quieren repetir el experimento de Valencia y aseguran que el grueso de la gasto/inversión, unos 200 millones por edición (la huella económica está calculada en unos 500 millones) tendrá su origen en el capital privado. El GP de Miami recaudó en entradas y paddock club unos 200 millones de euros y ahora mismo es el espejo en el que se mira el proyecto de Madrid y otros que asoman en el horizonte como Colombia o Sudáfrica.

Inversores fuertes

Stephen Ross, el empresario estadounidense que ha respaldado Miami —propietario de los Miami Dolphins y constructor de éxito—, es uno de los nombres que suena como inversor, junto al multimillonario mexicano Carlos Slim, artífice del GP de México y mecenas de Checo Pérez. Ahora mismo, esa financiación se mueve en ese triángulo, Pérez-Slim-Ross, a los que se podría unir Miguel Ángel Gil Marín. Todos ellos se reunieron en Miami en la celebración de la carrera estadoudinense semanas atrás.

Al estilo Miami, el trazado madrileño discurrirá por el interior de dos pabellones de IFEMA con llegada del metro. Casi todas la piezas del puzle parecen encajadas para que Madrid sea a partir del 2026 la nueva sede del Gran Premio de España, con, al menos, un año de convivencia con Montmeló —el Circuit tiene firmado hasta 2026— En Italia conviven dos, en Estados Unidos, tres, y en España ya sucedió con Montmeló, Jerez y Valencia, cuando estos últimos se denominaban GP de Europa. A la FOM no le gusta la idea, pero depende muchos factores, como la entrada o no de otras sedes nuevas como Colombia, o la recuperación de escenarios como Sudáfrica, Bélgica, etc, en un calendario que para 2026 se sitúan entre 23 y 25 carreras.