Entrevista a Jordi Alba: "Miro atrás y pienso que he hecho más de lo que imaginé"

Tenía un año más de contrato, pero decidió marcharse del Barça. Primero fue Piqué, luego Busquets. Y el último en abandonar el Camp Nou ha sido Jordi Alba, cuyo papel en el equipo de Xavi ha ido decreciendo con la irrupción de Balde. Se va tras estar 11 años en el primer equipo, siendo el único y exclusivo dueño de la banda izquierda. Pero todavía recuerda en una conversación con este diario el sinuoso camino que trazó antes de llegar a instalarse con firmeza en la elite.

Recuerda el día en que el Barça, siendo aún un niño, lo rechazó.

Sí, claro. Yo me quedé en casa y mis padres fueron a hablar con el club. Yo estaba en casa, pero antes de irse les dije: 'Si no me quieren, que nos cedan’. Quería decírselo antes de que le comentara el club la decisión a mis padres. Aunque, en realidad, ocurrió esto dos veces.

¿Cómo?

Sí. Fueron dos veces las que me dijeron que no me querían. La primera cuando yo estaba en el Cadete B del Barça. Al acabar la temporada, yo debía pasar al Cadete A. Pero entonces me dijeron: ‘No vas a jugar. Nos ha dado el cambio físico. ¡No jugarás!’ Recuerdo en ese momento que Joan Salvans, que lo había tenido de entrenador en el Cadete B, me dijo: ‘En vez de cederte, prefiero que repitas con el Cadete B’.

¿Y usted qué hizo?

Pues seguí otro año más en el Cadete B. Repetí. Jugué dos temporadas y en la última, claro, yo era el más mayor de todos. Estaba tranquilo, bien. No pensé en nada malo porque me hicieran quedarme en esa categoría. Obviamente quería subir como el resto de mis compañeros, pero luego me adapté. Además, tenía muy clara una cosa. Si no jugaba en el Barça, jugaría en el Cornellà.

¿Por qué?

Porque yo quería jugar. Y si no era el Barça, pues me iría al Cornellà ya que me gustaba mucho cómo trabajaban en la cantera, la gestión que tenían, cómo se comportaban. Y eso que yo no había hablado con nadie del Cornellà. No conocía a nadie, pero lo tenía clarísimo. Tras ese año en el Cadete B, con gente un año más pequeña que yo, y me tocaba entonces pasar al Juvenil B. Pero ya me avisaron: ‘No vas a jugar mucho. Si te quedas, ya lo sabes’ Era el entrenador que tenía en el Alevín A, con el que a día de hoy me hablo, eh.. Entonces, marcho cedido al Cornellà porque el Barça no me quería dar la baja.

¿No siente en ese momento que está perdiendo la oportunidad de su vida?

No, la verdad que no. Yo quería jugar. Y en el Cornellà lo podía hacer. Me cedieron dos años y ya en el último les dije que no. En esos momentos no cobraba nada, quería desvincularme del Barça. En ese segundo año de juvenil es cuando exploto como futbolista.

"Yo no tuve nunca la sensación de estar muy mal al dejar el Barça. Claro que no te gusta. Pero yo siempre le decía a mis padres: ‘Yo jugaré en Primera’ Queda mal decirlo, pero es la verdad" Jordi Alba

¿Cuál es la causa de su explosión?

Hago un cambio físico importante y entonces me ficha el Valencia. Tenía ofertas de varios equipos de Primera División, pero elegí irme a Valencia. Yo no tuve nunca la sensación de estar muy mal al dejar el Barça. Claro que no te gusta. Pero yo siempre le decía a mis padres: ‘Yo jugaré en Primera’. Queda mal decirlo, pero es la verdad. No estaba nada preocupado por lo que pasó con el Barcelona. Nada es nada. Aunque destacaba mucho en la cantera, sabía que era muy difícil llegar al primer equipo. Sabía que, tarde o temprano, iba a salir de allí. Me lo tomé bien, no lo pasé nada mal, nada mal. Cuando estaba en el Cornellà y jugaba contra el Barça estaba más motivado, eso es cierto. Y eso que en mis cinco primeros meses en el Cornellà no jugaba nada. Tenía mucha calidad, pero me faltaba el trabajo que requería jugar en el Cornellà. Hasta que no entendí eso pues no jugué. Tuve un poco de paciencia y, poco a poco, me dieron esa confianza. Y yo también di el cambio.

¿Lo asumió?

Sí, por supuesto. Pues ya está, no cuentan conmigo. Pues, no pasa nada. En cambio siempre pensé que iba a vivir de esto. En realidad, me pasó en el Cornellà después y en todos los equipos en que he estado, excepto en el Mestalla. En el Nàstic tampoco jugaba y estuve seis meses sin jugar, a punto de volver a Valencia. Pero, al final, acabé siendo importante.

¿Por qué tenía esa inmensa confianza en sí mismo?

No lo sé, pero es así. Creía que iba a jugar en Primera. ‘Tranquilos, yo estaré allí’, le decía a mi familia. Saldré del Cornellà y seguro que me fichará algún equipo de Primera.

¿Acaso es cabezota?

Sí, sí.. Un poco sí (ja ja ja) En el primer equipo del Valencia, por ejemplo, estuve hasta febrero sin jugar. Se lesionaron todos y me pusieron de lateral. Tenía 21 años. Debuté siendo lateral tras estar seis meses sin jugar, aunque había jugado un poco con el Valladolid. Además, me había lesionado de la espalda. Y en un partido de Europa League que jugamos contra el Werder Bremen me avisan en el descanso que voy a jugar. ¡Y de lateral! A partir de ahí, no dejé de jugar.

"Nadie me ha regalado nada porque he sufrido mucho en muchos momentos. ¡El fútbol es la hostia! Lo que cada niño desea no siempre se cumple. Yo quería ser profesional" Jordi Alba

¿Nunca pensó que no llegaría?

No. Me fui con 18 años, tercer año de juvenil, al Valencia. Me dejaron quedarme el primer año en la residencia del club, eran todos niños más pequeños que yo. Al principio lo pasé mal porque nunca me había separado tanto de mi familia. ¡Y eso que tenía 18 años! No me quiero ni imaginar la gente que es más joven. Pero me ayudó mucho para madurar, me lo empecé a creer un poco más lo de ser futbolista. Tomé la decisión más adecuada.

Su camino, a diferencia de otros jugadores, fue muy sinuoso.

Sí, es cierto. Ahora, al mirar atrás, pienso que he hecho más de lo que he imaginado. Pero, al final, nadie me ha regalado nada porque he sufrido mucho en muchos momentos. ¡El fútbol es la hostia! Lo que cada niño desea no siempre se cumple. Yo quería ser profesional.

Al final, acaba jugando en el Barça durante más de una década, conquistando todos los títulos posibles.

Es verdad. Cuando estaba en el Cornellà nunca puedes pensar algo así. Entonces había muchos clubs que me querían. Valencia, Espanyol, Zaragoza, Mallorca, Deportivo… Yo era mediapunta y todos me querían de mediapunta. Elegí al Valencia porque era un equipo que me había gustado siempre por Aimar y otros grandes jugadores. Ellos y el Mallorca son los que más apostaron por mí. Y el Valencia me quería de extremo. Era extremo izquierdo, aunque en el Nàstic llegué a jugar por la derecha. Me vieron en un torneo con la selección catalana y estaba de extremo porque había gente del Barça y del Espanyol jugando de mediapunta. Hice un torneo espectacular y me ficharon.

"Nunca había jugado de lateral. No tiene nada que ver el jugador que era al inicio con el que fui después. Pero sí estoy convencido de que si no hubiera sido mediapunta o extremo no habría podido estar después tantos años en el Barça" Jordi Alba

Mediapunta, extremo… Pero nunca lateral.

Claro. Nunca había jugado de lateral. No tiene nada que ver el jugador que era al inicio con el que fui después. Pero sí estoy convencido de que si no hubiera sido media punta o extremo no habría podido estar después tantos años en el Barça. Jugar de lateral me ha permitido estar aquí mucho tiempo. Sino, no habría jugado a un alto nivel en el fútbol profesional. Gracias a eso pude fichar por el Barça y estar en la selección.

Si alguien le dice a usted con 18 años que iba a tener una carrera así y de lateral.

Nada, nada! Ni lo habría pensado. Era imposible, imposible! ¡Ni loco! Nunca lo habría imaginado. Yo había pensado que podía vivir de esto, hacer cosas importantes en algún partido de Primera División. Pero lo otro, no, no… Pero para nada alcanzar ese nivel.

¿Y ha durado mucho? Esa banda izquierda del Camp Nou ha sido suya durante más de una década.

Es muy difícil rendir a un alto nivel durante tantos años y más en un club como el Barça. Creo que lo he hecho, pero me he encontrado a una serie de futbolistas únicos que me han hecho a mí mucho mejor. Si estás rodeado de gente buena, pues tú eres mejor. Tuve la suerte de coincidir con los mejores del mundo, en su prime todos, con las edades perfectas y ha sido una experiencia única jugar en el Barcelona. Y en la selección, claro.

Al undécimo curso, se va tras decir que esta temporada "se ha conocido mejor". ¿Por qué se marcha?

Los jugadores tenemos el ego de querer jugar todo. De sentirnos importantes en el equipo. Cuando decía que me he conocido mejor es porque he pasado por una situación muy diferente esta temporada. He jugado mucho menos que antes, pero cuando he salido creo que rendí bien. Quizá ha sido el año en el que me he sentido más importante para el vestuario. No solo cuando he salido a jugar, pienso que lo hice bien, sino fuera ayudando a los jóvenes, a la gente que juega en mi posición, a todo el staff. Me lo he tomado diferente, pero siempre desde la profesionalidad y creo que he estado a la altura. Y no es fácil, no es fácil cuando llevas 10 años jugando al alto nivel y todos los minutos, pues no es fácil de la noche a la mañana a un segundo plano a nivel de minutos. Me voy feliz, sabiendo que he hecho las cosas bien. Lo he llevado con categoría y saber estar. Me voy con eso. En las malas se ve a las personas. He estado a la altura.

"¿Qué haré cuando me retire? Me gustaría volver al club, siento que estoy capacitado para ayudar en cualquier faceta. ¿Entrenador? Ahora no lo veo muy claro, eso para Busi, él sí lo tiene más claro. Yo, no" Jordi Alba

¿Qué hará cuando se retire?

Me gustaría volver al club. Llevo más de media vida en el Barça y siento que estoy capacitado para ayudar en cualquier faceta. Así será.

¿Entrenador?

Ahora no lo veo muy claro, eso para Busi, él sí lo tiene más claro. Yo no.