Dicen que la venganza se sirve en plato frío y Jorge Vilda consumó la suya en este lunes lleno de expectativas para muchas. El seleccionador, que fue señalado el pasado mes de agosto por un grupo de 18 jugadoras (las 15 ‘rebeldes’, más Irene Paredes y las lesionadas Alexia Putellas y Jennifer Hermoso), daba la prelista de 30 futbolistas que trabajarán para estar en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda del próximo verano.

Las 15 'rebeldes' se quedan en 7

La prelista llegaba tras más de nueve meses de pulso entre las jugadoras, que exigieron al presidente la salida de Vilda, y el seleccionador, respaldado por Rubiales. Casi un año en el que Vilda ha construido otra selección y en el que ha habido contactos discretos para resolver una situación en la que Alexia Putellas ha sido clave en la negociación. Finalmente, el grupo se rompía y solo ocho de las 15 jugadoras que renunciaron a ponerse a las órdenes de Vilda han mantenido su pulso.

Según informa 'Relevo', las siete ‘rebeldes’ que han mantenido su palabra son Mapi León, Patri Guijarro, Claudia Pina, Lola Gallardo, Ainhoa Moraza, Nerea Eizagirre y Amaiur Sarriegi. Mientras que ocho reculaban para no perderse la cita mundialista: Ona Batlle, Aitana Bonmati, Mariona Caldentey, Laia Aleixandri, Lucía García, Leila Ouahabi, Andrea Pereira y Sandra Paños. Además de Irene Paredes, Jenni Hermoso y la propia Putellas.

La Federación ha querido que los contactos se mantuvieran en secreto y solamente Caldentey, a quien, como apuntó Vilda en la rueda de prensa, "se le escapó", confirmó públicamente su cambio de postura. Pese a que la situación en la Federación se ha mantenido inamovible con Vilda como seleccionador, motivo que produjo la renuncia masiva, ocho futbolistas se lo han pensado mejor. Por medio, visitas del seleccionador a entrenamientos de clubes para acercar posturas y, finalmente, la decisión de un Vilda que se siente ganador del pulso.

El madrileño ha recuperado a la columna vertebral de la selección. Irene Paredes, que dio la cara y fue señalada por ello, apoyó a las amotinadas, pero no envió el comunicado al no estar de acuerdo "con las formas". Jennifer Hermoso y Alexia Putellas compartieron el comunicado de las ‘amotinadas’, pero no renunciaron por email al estar lesionadas. Por eso Jenni e Irene volvieron al redil en marzo.

Putellas, pieza clave

Putellas no tenía elección, por más que apoyase el motín. La presión de sus patrocinadores y su estatus de estrella la impedían ausentarse del Mundial, por lo que se convirtió en la mejor cómplice de Vilda. Alexia ha tratado de acercar posturas y ha sido clave en el regreso de Aitana Bonmatí y Ona Battle. Vilda se mostró esquivo a la hora de explicar los contactos y los acercamientos limitándose a advertir: "La Federación siempre ha estado abierto al diálogo". Con la inclusión de Paredes, Battle, Bonmatí, Hermoso, Putellas y Caldentey, solo faltaban tres ‘fijas’ por sumar. Dos estaban descartadas al mantener su postura inflexible (Mapi León y Patri Guijarro), y la otra, la portera Sandra Paños, envió el email declarándose convocable.

Y ha sido ahora cuando Vilda se ha cobrado la venganza. Porque el seleccionador ha dejado fuera a cinco ‘arrepentidas’: Lucía García, Laia Aleixandri, Leila Ouahabi, Sandra Paños y Andrea Pereira. Todas juegan en el extranjero menos la azulgrana Paños, a la que ha dejado fuera para convocar a su segunda suplente en el Barça (Cata Coll). Vilda las hizo debutar a todas en la selección y se lo pagaron exigiendo su marcha. Nueve meses después, el madrileño las ha dejado sin Mundial y señaladas al dejar ‘tiradas’ a sus compañeras, las siete que se han mantenido firmes.

Pero Vilda ha sido más pragmático y sibilino, cargando contra la clase media, para premiar a las nuevas internacionales que dieron la cara por él, y logrando reconducir la situación con las titularísimas, que al final irán al Mundial. Una trama poco edificante en la que solo siete futbolistas mantuvieron su palabra sin participar en este episodio cainita que deja mal a casi todos. Y aún hoy se siguen desconociendo las razones concretas que las jugadoras argumentan para pedir el relevo de Vilda. Un despropósito todo.