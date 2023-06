Así fue el relato de un trato frustrado: las 48 horas que tiraron abajo el pase de Cali Izquierdoz a México

El mercado siempre arroja mucha incertidumbre. Cambiante, incluso, cuando todos los implicados en el mismo negocio hacen esfuerzos por entenderse. Cualquier director deportivo o agente puede contar alguna anécdota sobre un fichaje, o una venta, que pudo ser y nunca fue. Historias que explican como, de repente, una operación se cayó cuando parecía que ya estaba casi hecha. Prácticamente nueve mil kilómetros separan a Gijón de Torreón. Y ocho horas de margen de por medio, otro factor que aumenta esa sensación de volatilidad. Los tiempos de México no son los mismos que los de España. Y el modelo multipropiedad obliga a una constante comunicación entre el área deportiva del Sporting y los responsables de Orlegi Sports, que ralentiza cada paso.

Y cuando una operación se gestiona, entre comillas, a varias bandas esa incertidumbre aumenta y provoca que la luz verde que se completa con el intercambio de documentos peligre. Ayer en México se asumía ya que la llegada de Cali Izquierdoz al Santos Laguna se había «caído». Caído, entre comillas. Porque mientras que el acuerdo entre el central argentino y el club de Torreón avanzaba, en Mareo se ha mantenido en todo momento la prudencia a sabiendas de la dificultad de encajar todas las piezas del puzle.

Hoy por hoy el central argentino está más cerca que hace dos semanas de comenzar el día 3 la pretemporada en el Sporting. Y de subirse al avión junto al resto de sus compañeros desde el aeropuerto de Asturias para cruzar el charco. E, incluso, de que el 16 de julio se ponga la camiseta rojiblanca para jugar en el Estadio Corona, que habría sido su campo, para jugar un amistoso ante el Santos Laguna.

Todo viró en apenas cuarenta y ocho horas. Así se «cayó» la operación para llevar a Izquierdoz de vuelta al Santos Laguna en un momento en el que parecía que la próxima semana apuntaba a ser clave para completar la gestión. Todos los órganos deportivos de Orlegi Sports venían, de hecho, trabajando en el acuerdo.

La idea era clara: el central brasileño Matheus Doria se iba al Cruz Azul junto a Eduardo «Mudo» Aguirre, mientras que Cali fichaba por el Santos Laguna para cubrir el vacío que dejaba el exjugador del Granada en el centro de la zaga. El club lagunero apretó dentro de sus posibilidades para facilitar las demandas del central del Sporting y hacer posible ese trasvase. Hizo un importante esfuerzo para darle a Izquierdoz, de 34 años, dos temporadas más de contrato base (2025), según sostienen distintas fuentes. Le daba a Cali lo que pedía para salir del club rojiblanco, donde no iba a ser una prioridad para Miguel Ángel Ramírez. Con su salida el Sporting se quitaba una ficha importante. Aire salarial.

Izquierdoz asumió su vuelta al Santos Laguna de buen grado. Pero tenía claro –al menos hasta el momento– que para salir del fútbol europeo solo lo haría para hacerlo a un sitio donde verdaderamente se sintiese a gusto. Cali no quería volver a jugar al fútbol en Argentina, donde le sobran novias. Él, de hecho, es feliz en Gijón. Está encantado en el club. Pero si aceptaba marcharse de la ciudad lo haría solo para volver al Santos Laguna y por un contrato de dos años. Por un curso no se iba a ir a ningún lado. Sucedió que entre el miércoles y el jueves cuando la operación cogía otra dimensión, se caía una de las patas del acuerdo. La más inesperada. De repente, el Cruz Azul anunciaba que Doria y Aguirre no habían pasado los exámenes médicos. El acuerdo, por más de diez millones de dólares, según distintos medios, se frustraba tras diez días. En esa semana y media, Doria y Aguirre han estado esperando a que se completase el acuerdo en un hotel en Ciudad de México. El Cruz Azul intentó meter en la operación una serie de cláusulas para rebajar el precio.

Esos informes médicos señalaban algunos problemas de salud que tenían ambos jugadores. Doria, una enfermedad en el hígado, y Aguirre, que no se habría recuperado al cien por cien tras ser intervenido en febrero de dos hernias discales. A su vuelta a la Comarca Lagunera, Doria explotó: «Nos vemos en la jornada 4 (con el Cruz Azul) y veremos quién está lesionado y quién no», se defendía el central muy molesto. Doria y Aguirre incluso se ejercitaron ayer de forma parcial a las órdenes de Pablo Repetto junto al resto de la plantilla del Santos Laguna. En Gijón, Cali prosiguió con su rutina diaria. Por su cabeza pasa ahora una idea: volver a ser importante en el Sporting, y ganarse el rol que tenía con Abelardo con Miguel Ángel Ramírez. De momento, el caso se cierra. Pero el mercado es aún muy largo.