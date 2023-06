La desazón del sábado no afectó de puerta afuera a un Barça que completó un sensacional encuentro para imponerse por 37-31 al PSG y terminar tercero en la Champions League 2022-23 en un encuentro que permitió a Aleix Gómez convertirse en el máximo goleador de la historia de las Finales a Cuatro con 70 por los 68 del exbarcelonista Kiril Lazarov. No jugaron ni el 'tocado' Dika Mem ni Luka Cindric aparentemente por decisión técnica en el emotivo adiós al equipo de Ludovic Fàbregas.

Era el partido que nadie quiere jugar, un anacronismo que debería desaparecer de las finales a cuatro como ha sucedido en la reciente edición de la WSE Champions League de hockey patines. Los catalanes llegaban con la moral muy baja después de perder otra vez ante el Magdeburgo en las semifinales del sábado (por penaltis) y los franceses siguen gafados en Colonia y se quedaron sin final por un gol frente al Kielce (24-25).

Pol Valera ocupó el lugar de Haniel Langaro en la convocatoria y finalmente se vistió Dika Mem tras las fuertes molestias en un tobillo con las que terminó cojo la semifinal. Por lo tanto, en la despedida de Ludovic Fàbregas como azulgrana el que no pudo despedirse en la pista fue el pivote canterano Artur Parera, quien buscará fuera los minutos que no ha tenido en el priemer equipo. En cuanto a Luka Cindric, aún no se sabe a ciencia cierta qué pasará con él.

😁 𝐓𝐑𝐈𝐎𝐌𝐅 𝐁𝐋𝐀𝐔𝐆𝐑𝐀𝐍𝐀



Bronze per als culers a Colònia



🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/ZPv9v8cFoa — Barça Handbol (@FCBhandbol) June 18, 2023

El Barça empezó muy enchufado en ataque con Doman Makuc realizando el cambio para llevar el peso del equipo, pero atrás los tres tantos seguidos del eléctrico N'Tanzi permitían a los de Raúl González empatar al paso por el 8' (6-6). Carlsbogard empezó a marcar diferencias en defensa y un par de acciones positivas del sueco supusieron el inicio de una miniexhibición azulgrana.

Con la inestimable colaboración del injustamente 'castigado' en la semifinal Domen Makuc, el esloveno Blaz Janc demostró una vez más que debe jugar siempre el máximo de minutos en los partidos clave como en del sábado. Menos de portero, el ex del Celje es útil en todas las posiciones y ayer lo demostró con cinco goles en la primera parte, dos asistencias mágicas y un trabajo defensivo de anticipación sensacional.

Tanto, que a partir de ese 6-6 el parcial llegó a ser de 8-0 (14-6, min. 14:40) y provocó dos tiempos muertos seguidos de un superado Raúl González. Con el segundo consiguió parar el ritmo hasta el punto de que los azulgranas pasaron de anotar 14 goles en los primeros 14 minutos a quedarse en ocho en los 16 siguientes.

Pese a ello y al parcial de 0-3 que situó al PSG a cinco goles (17-12), el Barça siguió a lo suyo y dos grandes intervenciones de un Gonzalo que ya había detenido una pena máxima al exazulgrana Syprzak' supusieron el inicio de un nuevo esprint para llevar al intermedio con la máxima renta, un sonoro +9 (22-13). Con un gol de penalti y otro en jugada, Aleix Gómez llevaba dos goles e igualaba a Kiril Lazarov con 68 como el máximo realizar de la historia de las Finales a Cuatro. ¿Lo batiría?

🔥 @aleixgomez11 acaba d'anotar el seu gol 6⃣9⃣ en una EHF Final4 i s'ha convertit en el màxim golejador de la història de l'esdeveniment! Felicitats! pic.twitter.com/h5mb4mmxxp — Barça Handbol (@FCBhandbol) June 18, 2023

La lógica relajación azulgrana permitió al PSG soñar con la remontada y de hecho empezó siendo superior en el cómputo global, pero la insistencia de un sensacional N'Guessan con cuatro goles casi seguidos mantenía la ventaja sin novedades al paso por el 42' (29-20). Mención especial para la serie de tres paradas de Gonzalo Pérez de Vargas en plan 'espantapájaros', sacando manos y piernas por doquier.

Con 30-23 y en plena exhibición de un Gonzalo que se rebeló contra su suplencia en la semifinal, Aleix Gómez pasó a la historia de las Finales a Cuatro con su 69ª gol, uno más que el macedonio Lazarov. Pese a ello, el PSG no había dicho su última palabra y un gol de penalti del catalán Ferran Solé y una 'diana' de Mathé lo acercaron a cinco goles con ocho minutos por delante (32-27).

El Barça selló la victoria con un tanto de Carlsbogard y con otro paradón de Gonzalo atrapando la bola como si de un pulpo se tratase (34-28, min. 55). No obstante, Carlos Ortega quiso asegurarla aún más con un tiempo muerto. Al final, la victoria fue por 37-31, Aleix suma ya 70 goles y hubo emoción con el adiós de 'Ludo'. Una pena lo del sábado.