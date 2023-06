La seguridad del Stadion Feijenoord (Holanda), donde la selección español juega hoy la final de la Liga de Naciones ante Croacia, ha requisado una bandera de Asturias a unos aficionados de la roja a las puertas del estadio. Tal y como aseguran los espectadores asturianos en un vídeo que ha sido colgado en redes sociales por el periódico deportivo Marca, los vigilantes del estadio no permitieron el acceso de la enseña, al "sospechar" que la Cruz de la Victoria pudiese tener un significado ofensivo para la afición rival.

"Nos están requisando la bandera de Asturias porque no saben lo que es", explica a las puertas del estadio uno de los aficionados, que no duda en bromear sobre el asunto. "No conocen a Fernando Alonso, son de Verstappen", dice bromenando sobre la piquiila entre el piloto holandés, actual líder del mundial de Fórmula 1, y Alonso.

🤪 ¡𝐸𝑠𝑡𝑜 𝑦𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑜𝑐𝑜𝑠! Esta 𝑟𝑎𝑝𝑎𝑧𝑎 no conoce la bandera asturiana y estos paisanos no pueden entrar con ella a animar a España🇪🇸 en la final de la #NationsLeague



🤣 Que le envíen unas fabes y un cachopo y así se acordará toda la vida...



📹 @miguelangelara pic.twitter.com/ovsOt3VtwD — MARCA (@marca) 18 de junio de 2023

Pese a todo, los aficionados asturianos se toman con humor y comprensión el asunto. "No nos metemos con ella, es su obligación", dicen de la trabajadora de seguridad, convencidos de que hoy España se llevará el título europeo: "Una final se gana, no se juega.