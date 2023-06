Ilkay Gundogan sigue priorizando jugar en el Barça. Así lo entiende el club blaugrana, que está trabajando a destajo para asegurar la inscripción del internacional alemán, algo que debería producirse casi de forma inmediata para que todo cristalice sin ningún tipo de problema. Gundogan estaría de acuerdo en firmar por tres temporadas y espera que haya garantías totales para ello antes de anunciar una decisión que puede ser ya inminente. Ha dado el 'sí' para fichar.

El Barça siempre había confiado en la palabra de Gundogan, quien ya dio el OK verbal hace unas semanas tras varias conversaciones con Xavi Hernández. Durante la última semana, el club blaugrana ha trabajado el contrato para las tres próximas temporadas, consciente de que la oferta del City por dos años era alta, pero en el club tienen claro que la decisión del jugador pasa por jugar con la camiseta blaugrana para iniciar un nuevo ciclo deportivo tras haberlo ganado todo en el club inglés.

Gundogan querría anunciar su futuro en los próximos días. O como mínimo dejar claro que no seguirá en el Manchester City, pero aún existen varios condicionantes y todo pasa porque pueda ser inscrito sin ningún tipo de problema. En el Barça ya tuvieron esa discrepancia con Messi, pero en el caso de Gundogan se le ha llegado a asegurar que el contrato podría ser avalado por la directiva en el caso de que no se generase suficiente límite salarial para incorporarle. Hay un margen pactado con LaLiga y parece que el futbolista ya se ha convencido de que no habrán problemas.

El Barça ha mantenido contactos intensos durante los últimos días y creen que hay muchísimas opciones de que firme. De hecho, desde Inglaterra se da ya por hecho el fichaje de Kovacic por el City y de la negociación que se ha abierto para atar a Declan Rice, del West Ham. Fuentes del club blaugrana quieren ser cautas hasta el final, pero creen que todo está bien encarrilado siempre que los contratos encajen en LaLiga. Y creen que será así.

Gundogan ha ido atrasando su decisión final para que el Barça fuese trabajando en ese sentido y se espera que todo pueda llegar a buen puerto. Para el club blaugrana es un fichaje estratégico importantísimo y se ha hecho todo para llegar a su contratación. Mucho optimismo en una semana en el que todo se debe confirmar.