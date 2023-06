Markel Zubizarreta, arquitecto del Barça femenino, pidió irse antes de ganar la Champions

El Barça femenino ha estado a punto de quedarse sin director deportivo. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, Markel Zubizarreta pidió a la directiva rescindir su contrato a final de esta temporada unos días antes de la final de la Champions de Eindhoven, aunque tiene vinculación con el club hasta 2024. Pese a su determinación a salir antes de la consecución europeo, el arquitecto del Barça femenino ha reconsiderado su posición y se mantiene por ahora en su cargo.

La renuncia fue comunicada a la directiva en la antesala de la final de la Champions, donde el Barça levantó su segundo título europeo. Desde el club no la aceptaron e instaron al director deportivo a abonar una cláusula estipulada en el contrato, acordada en su momento por si no se cumplía la totalidad del acuerdo. El año de contrato, la cláusula de rescisión, y la insistencia de la entidad por mantenerlo en plantilla para asegurarse un proyecto ganador han sido claves para que no se haya desvinculado del club.

Fuentes del Barcelona confirman que la decisión primera de Markel era abandonar la entidad, pero refuerzan que han hecho y van a hacer todo lo posible para que el ideólogo del equipo que reina en Europa se quede en las oficinas de Sant Joan Despí. EL PERIÓDICO se ha puesto en contacto con Markel Zubizarreta, pero ha declinado hacer declaraciones.

Injerencias y recortes

Hay diferentes situaciones que motivaron la decisión de Zubizarreta. Las injerencias por parte de la directiva del club y la incomodidad por la política de recortes inminente son piezas claves para entender la reflexión del manager deportivo azulgrana. El femenino no es ajeno a la situación económica del club, aunque el hecho de que sea la única sección autosuficiente hará que les afecten los recortes de manera diferente: no habrá que reducir gastos, pero, tampoco los podrán aumentar. Ardua tarea teniendo en cuenta que en 2024 finaliza contrato la columna vertebral del equipo: Alexia Putellas, Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Mapi León, Sandra Paños y Lucy Bronze, entre otras. Un total de 14 jugadoras acaba contrato el verano que viene.

Otro aspecto importante en la tensa posición de Zubizarreta es el interés por encabezar un proyecto de fútbol masculino.

Esta no es la primera ocasión en que Markel Zubizarreta ha pedido salir del Barcelona. Una situación parecida se dio en junio de 2021. El máximo ejecutivo del femenino informó a la entidad culé que, como finalizaba su contrato ese mismo mes, había decidido marcharse. Sin embargo, Markel acabó no abandonando el Barça y renovó por tres temporadas.

Arquitecto de un equipo referente

La discreción ha sido siempre un elemento clave para el trabajo de Markel. Siempre en segunda línea y más pendiente de los despachos que de las cámaras, no ha visto con buenos ojos el cambio que le pedían desde el club: convertirse en un portavoz activo del equipo.

Markel Zubizarreta inició su trabajo como director deportivo del Barcelona femenino de fútbol en 2017, cuando un ilustre del equipo como Xavi Llorens dejaba el banquillo azulgrana. Desde la discreción y el éxito ha marcado su trabajo en los despachos. El fichaje de Lieke Martens, contratada antes de ser la MVP de la Eurocopa del 2017, fue un mensaje claro de a lo que podía aspirar el club. Fichó a Mapi León, propició el regreso de Jenni Hermoso y sedujo a Caroline Graham Hansen para que ficharan por el Barcelona. También lleva su firma el traspaso más caro de la historia del fútbol femenino: Kheira Walsh, 400.000 euros el verano pasado. Una contratación que redujo las consecuencias deportivas de la lesión de larga duración de Alexia Putellas. Su última gran operación ha sido la de cerrar el acuerdo con la lateral del Manchester United Ona Batlle, gran objetivo azulgrana desde hace temporadas, y ha encaminado también la renovación de la capitana.

En su etapa al frente del equipo ha conseguido Zubizarreta grandes hitos, como la creación y gestión de un proyecto que ha acabado siendo intratable en España y que en cuatro de los últimas cinco años se ha plantado en la final de la Champions. Bajo su tutela ha tenido a cuatro técnicos: Xavi Llorens (2006-17), Fran Sánchez (2017-19), Lluis Cortés (2019-21) y Jonatan Giráldez (2021-actualidad).