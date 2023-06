Estaba emocionado. No podía evitarlo. Estaba emocionado Monchi cuando ponía voz a su salida del Sevilla como director deportivo camino de la Premier donde el Aston Villa que entrena Unai Emery ha ejecutado la cláusula de rescisión para llevárselo. El club inglés ha pagado, como reveló el ejecutivo andaluz, incluso más alcanzando los 3.5 millones de euros, algo inusual. Pero Monchi, y muy a pesar, tiene que abandonar el Sánchez Pizjuán. Ya lo hizo para irse a la Roma. Y ahora repite, también rumbo al extranjero.

"Yo soy el primer sorprendido por todo lo que ha pasado", ha declarado el exdirector deportivo del Sevilla. "Ojalá hubiera sido una pesadilla. Ojalá, pero no lo es. Yo no me voy por dinero. No me quería ir del Sevilla, me voy por respeto y no me voy por dinero", ha insistido en varias ocasiones recordando que en el Aston Villa ganará "prácticamente lo mismo" que en el club andaluz.

"Viendo este vídeo sigo pensando que esto es una pesadilla y que alguien va a venir a pellizcarme para ver que esto no es real y no me voy", ha precisado en diversos momentos de su emotiva despedida en el antepalco del Sánchez Pizjuán ante José Castro, el presidente del Sevilla, y Víctor Orta, el nuevo director deportivo, a quien tuvo Monchi durante siete años como ayudante. "Voy a contar porque me voy para defender mi imagen y mi integridad, sobre todo porque si no lo contara no podría mirar a la cara a mucha gente que está aquí", ha revelado.

¿Por qué se va Monchi del Sevilla? “Por honor a los que me han sufrido, tengo que contar mi versión. Que nadie ose utilizar lo que voy a decir como arma arrojadiza. No me quería ir del Sevilla”, ha dicho una y otra vez. "Soy un director deportivo especial, para lo bueno y para lo malo. Soy Monchi, con mis errores y mis aciertos. Creo que no soy bueno fichando jugadores sino en la gestión del día a día. Y si me falta eso, no soy yo. Sería la mitad de Monchi", ha declarado el ejecutivo andaluz.

"Y quedarse cobrando como Monchi entero no sería justo. Vine de Roma y me plantearon una idea, ahora hay otra diferente. Y ojalá funcione mejor", ha recalcado el nuevo director deportivo del Aston Villa. "La decisión de irme es mía. Decidí irme porque entendí que era lo más justo. ¿Aston Villa? Mi idea era irme a San Fernando porque llevo muchos años con un alto nivel de estrés. Quería descansar unos meses sin la presión del domingo", ha argumentado Monchi.

"Pero las condiciones de salida eran las mismas si me iba a San Fernando que al Aston Villa, que es un proyecto que me ilusionaba mucho porque está en crecimiento. Y está una persona que trabajó aquí", ha dicho en alusión a Emery. “Cuando más llovía, me pusieron un paraguas”, ha añadido agradecido por la voluntad del club inglés en contratarlo, aunque haya tenido que asumir un alto desembolso económico.

Se va Monchi y se queda Víctor Orta. "El Sevilla se queda en buenísimas manos. La contratación de Víctor es un acierto y así se lo he dicho al presidente. ¿Futuro? A lo mejor, vuelvo de segundo de Víctor y montamos un lío gordo".