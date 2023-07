Giro inesperado en el asunto de la supuesta agresión de Fede Valverde sobre Álex Baena. Según informa 'El Español', el Juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid ha sobreseído la denuncia interpuesta por el futbolista del Villarreal contra Fede Valverde por una supuesta agresión en el párking del Santiago Bernabéu tras el partido de Liga que enfrentó al Real Madrid con el Villarreal.

Al parecer, el jugador groguet incurrió en graves incongruencias en su declaración. Baena situó a Álvaro Odriozola junto a Fede Valverde y las cámaras del Estadio Santiago Bernabéu demuestran que no fue así. Los vídeos que aportó el Real Madrid no cuadran con el relato del ex del Girona.

Se podría mantener la sanción

Cabe recordar que recientemente había salido la propuesta de sanción al centrocampista uruguayo. El juez instructor del caso propuso una sanción de cinco partidos al centrocampista uruguayo del Real Madrid. Según 'El Español', la sanción al charrúa se podría mantener. A pesar de que se haya sobreseído este caso por delitos leves, el juez instructor de la justicia deportiva ha propuesto al Comité de Competición cinco partidos de sanción para Fede Valverde.

Baena también mintió en la versión ofrecida a su club. Ya que el Villarreal afirmó en su escrito que "Fede Valverde había reconocido la agresión ante la Policía", algo que nunca sucedió ya que el uruguayo siempre aseguró que "no había pasado nada".