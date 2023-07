Pese a las noticias y comunicados completamente interesados de la Liga Profesional Futbol Femenino y secundadas en muchos aspectos por la Liga Nacional de Futbol Profesional en relación con supuestas actuaciones no ajustadas a derecho del Consejo Superior de Deportes o de la propia RFEF, o lo que aun es peor, queriendo hacer ver que la actuación de los Presidentes del CSD responde a una hipotética decisión partidista a favor de la RFEF, se constata y se acredita que estrategia de los responsables de las dos ligas, actuando de forma coordinada, no tiene otra intención que confundir a la opinión pública, a los clubes y a las jugadoras.

Los hechos de cada día y, principalmente los pronunciamientos de la justicia española de las últimas semanas demuestran de una manera clara y contundente que resulta completamente falso y contrario a la legalidad vigente todo lo que explican y defienden ante los juzgados.

Hoy se ha notificado, tanto a la Liga Profesional de Fútbol Femenino como a la RFEF, una nueva sentencia de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo y son ya varios en la misma línea, donde se rechazan prácticamente todos los argumentos y denuncias de la Liga Femenina contra la aprobación de los cambios estatutarios de la RFEF aprobados por el CSD y ratifica el buen hacer jurídico del CSD.

La justicia española reitera, y ya son muchas, que la RFEF es el ente coordinante, y que debe coordinar la actividad de las competiciones oficiales en España incluidas las profesionales y que las Ligas profesionales como entes integrados en las federaciones y que deben aceptar dicha posición de la RFEF siempre que la misma no actúe de forma abusiva o ilegítima. En los temas denunciados la RFEF no ha actuado fuera de la ley y, por tanto, sus Estatutos son plenamente válidos, excepto en la inclusión de la Primera División en las competiciones específicas. En realidad, la RFEF se refería a la primera visión no profesional.

En concreto, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 5 en una amplia y muy fundamentada sentencia ha desestimado todos los elementos principales del recurso presentado por la Liga Femenina. El Juzgado reitera que el informe favorable obligatorio que debe emitir la Liga profesional solo lo es cuando la RFEF pretende modificar elementos esenciales de la competición y no se refiere para nada a los aspectos organizativos de la RFEF. Y también ratifica que el órgano de decisión competicional- Juez competicional, forma parte de la RFEF, ratifica sus competencias y debe ser decidido por la Federación. También valida la composición de los órganos disciplinarios en seno federativo y sus competencias.

La RFEF vuelve a hacer un llamamiento a la LPFF y a los clubes que aun a fecha de hoy siguen considerando que la judicialización permanente que hace la Liga Femenina de todos los temas de futbol femenino es una vía adecuada para avanzar en el desarrollo del fútbol femenino y para la profesionalización del futbol femenino, para que cesen en esta actividad y actúen de la mano de la federación como reiteradamente la ha ofrecido su Presidente.

La justicia ha reiterado una vez mas la actuación ajustada a la legalidad vigente realizada tanto de la RFEF como por los Presidentes del CSD. Dar la razón a la RFEF no significa que se esté favoreciendo a la Federación, simplemente significa que no tienen ninguna razón aquellos que pretenden saltarse la legalidad completamente y no respetar las competencias de la RFEF como ha llevado pretendiendo durante meses la Liga Femenina, auspiciada y empoderada por la Liga masculinay con informes contrarios a la legalidad de la subdirectora general de deporte profesional.