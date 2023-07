Las oficinas del Camp Nou es una de las pocas construcciones que sigue en pie en plena remodelación del estadio. En ese edificio tiene Joan Laporta su despacho, donde recibió a SPORT, del grupo Prensa Ibérica, para charlar del Barça. “Hay pocas personas que tengan todo el club en la cabeza. Una de ellos soy yo”, reivindicó el presidente. Y lo demostró durante más de una hora de entrevista.

Pregunta: ¿En su hoja de ruta mental, en qué momento está el Barça?

Respuesta: El objetivo prioritario era devolver la alegría al barcelonismo y ganar títulos. Estamos empezando a ganar. Los ratios de asistencia llegan a récords históricos. Vamos por el buen camino porque nos habíamos propuesto salvar el club económica e institucionalmente para hacerlo competitivo a nivel deportivo. No solo en fútbol. Y las seis ligas en las secciones profesionales demuestran que trabajamos bien y vamos por el buen camino. Pero queremos más y la próxima temporada somos más ambiciosos.

¿También en Montjuïc?

No será fácil. Será incómodo, pero creo que el barcelonista entiende que es una fase que debemos pasar si queremos realizar el sueño de tener un nuevo estadio, en un entorno como el Espai Barça y con un nuevo Palau. Es un sacrificio y pido disculpas por las incomodidades, pero a nivel deportivo queremos ser hegemónicos en la Liga española y debemos ser más competitivos en la Champions.

El gran reto.

Hemos superado obstáculos importantes para participar en esta Champions y eso es un acicate para que la podamos ganar. Xavi dijo que hasta que no ganó el primer título no fue consciente de ello. A los jugadores les cambia la mentalidad y quieren más. Ganar la Liga nos ayudará a ser ambiciosos.

Ante un Real Madrid que ha firmado a Bellingham y puede fichar a Mbappé.

Tenemos un equipo muy competitivo y hemos ganado la Liga. Me centro en hacer un equipo y no en fichar a jugadores individuales. Hemos fichado a Gündogan e Iñigo Martínez y nos darán rendimiento, como los que van a venir. Tenemos unas peticiones del entrenador y estamos intentando gestionarlas. También nos falta un lateral derecho. No me fijo en el rival porque en estos momentos tenemos mejor equipo e, individualmente, también con cierta diferencia respecto a nuestros rivales. Como socio y aficionado estoy satisfecho con el equipo que estamos construyendo. Esto va de equipo y no de jugadores.

Se vio con Leo Messi.

Es el momento más duro y difícil que he vivido, pero tengo la tranquilidad de conciencia que debía hacerlo. Es la decisión más triste que he tomado.

¿Si hubiera esperado, habría vuelto?

Teníamos el visto bueno de LaLiga. Había un espacio destinado al regreso de Leo. Lo habíamos hablado con el jugador y el padre, aunque cuando Jorge me traslada la decisión de que se va al Inter Miami y me da los motivos, lo entendí, lo comprendemos, aceptamos y respetamos.

Déjeme insistir, ¿el gran reto esta temporada es Europa?

Seguir siendo hegemónicos en la Liga y ser más competitivos en Europa. En el fútbol solo gana uno y no podemos pensar que solo jugamos nosotros. La Liga sigue siendo una prioridad y en función de cómo acabemos reforzando al equipo, tendremos más posibilidades de hacer un muy buen papel y posibilidades de ganarla. Pienso que ya tenemos equipo, pero pienso que, si nos reforzamos un poco más, podemos ser del grupo de candidatos.

O sea, habrá más fichajes.

Se ha fichado a Iñigo Martínez, a Gündogan, se han mantenido jugadores importantes para nosotros. Tenemos una defensa muy sólida, con un portero muy fiable, de los mejores del mundo, un centro del campo en el que, tras Gündogan, vendrán uno o dos centrocampistas más. Así lo quiere el entrenador. Y en la delantera, con lo que tenemos y Vitor Roque, que veremos cuándo acaba viniendo...

Lo que haga falta para regresar a la élite europea.

Eso lo dices tú. En Europa seguimos siendo una referencia como club y con un peso específico muy importante.

Pero desde el punto de vista deportivo...

Ser competitivo en la Liga española ya nos hace ser competitivos. En Europa hemos tenido unas circunstancias que no nos han dejado pasar de la fase de grupos. ¿Sabes cómo se nota? Con jugadores como Gündogan. Si no fuéramos una referencia, estos jugadores no vendrían. Aunque un año no hayamos podido participar en Europa como hubiéramos deseado, seguimos siendo un equipo de referencia porque los grandes jugadores siguen queriendo venir. No puedes circunscribirlo solo a la Liga.

No se enfade.

El Barça es una referencia a nivel mundial. Y tenemos la gran suerte de que a la mayoría de jugadores les hablas del Barça y quieren venir. Esto comprenderás que es una situación muy importante para un club como el Barça y para los que tenemos la función de hacer un equipo competitivo.

Me refería a que hereda un club al que le ha costado ganar en Europa y ha vivido derrotas muy dolorosas. ¿No queda un poquito aún para ajustarse con el resto?

Es evidente, pero el termómetro es que jugadores querían marchar y ahora los jugadores vuelven a querer venir. Para mí esto significa que seguimos teniendo esa atracción... Somos competitivos o potencialmente competitivos, no solo en LaLiga, sino en Europa.

Para reforzarse deberá haber salidas. ¿Está costando que salgan jugadores por sus altos salarios?

Sí, sí, sí. Hay unos jugadores que, de alguna manera, se han enquistado. Saben que el entrenador y la secretaría técnica no cuentan con ellos e intentan hacer valer sus contratos. Es muy respetable, pero hay situaciones alarmantes porque eran contratos que no se deberían haber hecho nunca. Por su magnitud y duración.

Hablemos de Xavi. ¿Qué nota le pone?

Un sobresaliente. De donde veníamos a donde estamos, para mí lo ha hecho muy, muy bien. Todo se puede mejorar, él mismo lo dice. El otro día estuvimos comiendo juntos y lo veo muy centrado. A él también le ha ido bien ganar y lo veo un entrenador que sabe adaptarse a las circunstancias y que ahora, habiendo ganado, creo que podrá expresar más y mejor su idea futbolística.

Con un sobresaliente, ¿no debería haber renovado ya con un cheque en blanco?

Una cosa no lleva a la otra. Tiene contrato en vigor, sabe que hay una buena relación y cuando en el club lo consideremos, hablaremos de un nuevo contrato. Xavi es un hombre noble y honesto y es el primero en trabajar mucho para conseguir estos resultados de sobresaliente. Sí, pensamos que tenemos que mejorarle el contrato porque vino en unas condiciones de máxima dificultad y lo queremos valorar. Pensamos que, en su momento, cuando lo considere el club, lo hablaremos, pero no tenemos ninguna prisa.

Se ha convertido en un pilar de su nuevo proyecto y por él pasan decisiones importantes. Una de ellas es el futuro de Ansu Fati. ¿Sigue habiendo caso?

No, tiene contrato. De Ansu todo apunta a que esta temporada va a estar mucho mejor que la anterior, que fue casi de recuperación de una lesión complicada y de la que había recaído. Tanto a nivel de la selección como del entrenador, nos dicen que cada día está mucho mejor. Quiere triunfar en el Barça, su agente y su entorno quieren que juegue más, pero esto depende del jugador.

Y del entrenador.

Y del entrenador, que quiere que sea así. Ojalá podamos ver pronto al Ansu Fati que encandiló y enamoró al fútbol. Confío en ello. Y sé que el entrenador también. Y me da tranquilidad. De hecho, el otro día comentaban que en los entrenamientos, cuando hacen apuestas a la hora de meter goles, siempre son Ansu Fati y Lewandowski los máximos goleadores. Así es.

Antes de acabar, ¿podrá mediar para evitar una nueva guerra de ismos entre Xavi y Guardiola. ¿Mediará para rebajar la tensión?

No, no hay ningún problema entre Xavi y Guardiola. No tengo que entrar para nada. Esto es una historia del otro día, que lo dije en condicional. “Si hubiera que...”. No hay nada. Lo que hay son entornos que, como son dos personajes del barcelonismo, cuando opinas de uno parece que no opines de otros.

Entiendo.

Son dos grandes del Barça, referencias. Y lo serán siempre. Guardiola tiene una trayectoria como entrenador y Xavi está empezando. Y queremos que Xavi también marque una etapa esplendorosa en el Barça. Ni quiero ni tengo ningunas ganas de hacer de mediador, que siempre se cargan al mensajero (ríe). Tengo la tranquilidad de que he hablado con uno y con el otro y no hay ningún problema. No hay nada en lo que mediar.

En esta casi mitad de mandato, ¿en qué situación se ha encontrado el club y como está ahora? ¿Algo le ha sorprendido?

¿Le llegó a asustar la situación económica?

Asustar no es la palabra. Nos hacía respeto. Era el principal objetivo a corto plazo. Salvar el club. Estábamos en una situación de ruina con la deuda a corto plazo que debía pagarse porque exigían que se pagara. Había una situación de masa salarial disparada e insostenible. El legado que recibimos era de ruina económica y debimos actuar rápido y tomar decisiones importantes. Había dos maneras. Era ir tirando, o hacer un plan de choque. Nos decidimos actuar de forma inmediata para salvar el club. Estamos recuperándonos y va bien. Daba todo mucho respeto.

Victor Font comentó que el Barça va a peor y el legado puede ser peligroso. ¿Qué piensa?

No quiero comentar opiniones de personas que respeto, pero no es así. El club está mejor que hace dos años a nivel económico, deportivo, social e institucional. Creo que estas opiniones defienden otros intereses, pero allá cada uno con su opinión.

¿Cree que cuando no estén en el gobierno puede haber peligro de que el Barça se convierta en una SAD?

Eso lo decidirá la junta que entre cuando estemos. Mientras que tengamos la responsabilidad, esto no se va a producir. Porque además, esto lo deben decidir los socios del club. El modelo de gobernanza es un activo del club y tenemos muy claro que no debe transformarse en una sociedad anónima. Es mucho mejor no serlo. Esto no es necesario ni te garantiza nada el hecho de transformarte en SAD. Aquí se debe trabajar bien. Generar ingresos y reducir gastos para sanear al club. El club con las decisiones que se han tomado ya hemos subido de calificación de los ratios financieros. El Barça está mucho más sano ahora que hace dos años.

Ha habido un acercamiento a LaLiga. ¿Era necesario para el Barça?

Hace tiempo que llevaba pensando esto. Hace tiempo que debíamos retomar relaciones por muchas razones. El Barça como institución debe tener buenas relaciones con LaLiga y los presidentes a nivel personal podemos tener discrepancias pero hay temas que nos unen en el tema fútbol. Con Javier Tebas y con Luis Rubiales la relación es buena.

¿De política no habla con Tebas?

No te creas. Sí, se habla de todo. Con Javier es una persona con la que se puede hablar. No dejamos temas por tocar. Él es vehemente y yo un poco también. El tema de la Superliga también lo hemos hablado. El sabe que no es con ánimo de dar la vuelta. A pesar de que haya una Superliga, las ligas nacionales deben seguir respetándose. Javier Tebas tiene experiencia y piensa que la liga no tendrá cabida y yo pienso que sí.

¿Ha hablado con Florentino tras el acercamiento con Tebas?

Con Florentino hablamos de la Superliga y nos veremos en la gira de Estados Unidos. La relación es de concordia institucional y coincidimos en el tema de la Superliga que puede ser la competición más importante del mundo. Esperamos la resolución de Luxemburgo, pero el Barça puede salir de la Superliga cuando quiera. Así lo decidimos cuando nos quedamos solo los tres equipos.