Santi Mina no volverá a defender el escudo del Celta: el club apura su cesión

El TSJA ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Almería que condenó a Santi Mina a cuatro años de prisión por abusos sexuales, si bien estima en parte el recurso presentado por la defensa del futbolista y rebaja la indemnización de 50.000 a 25.000 euros por el daño moral causado a la víctima. La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, acepta los hechos probados de la resolución de la Audiencia de Almería, que relataba los abusos sexuales que se produjeron en junio de 2017 en una furgoneta que estaba estacionada en las proximidades de una discoteca de Mójacar (Almería).

El TSJA ha confirmado la absolución de David Goldar, que presenció los hechos al ser con quien mantenía relaciones sexuales la víctima cuando se produjo el asalto por parte de Mina y para quien la acusación particular pedía la misma pena de cárcel como cooperador necesario.

La defensa de Mina ha confirmado a FARO que recurrirá el fallo ante el Supremo para evitar su ingreso en prisión.

Apartado

El Celta mantendrá al delantero apartado mientras le busca salida, pero no se plantea la rescisión de su contrato por el grave quebranto económico que supondría para la entidad, que vería comprometidos sus movimientos en el mercado de fichajes.

Al no ser firme la sentencia, no cabe la posibilidad de un despido procedente. A Mina le resta un año de contrato más otro opcional y para librarse de él, el Celta tendría que pagarle íntegro el año de contrato que le resta y descontar la amortización del segundo año. Ello comportaría un importante descuadre en el límite salarial que restringiría de forma muy considerable los recursos económicos con que abordar la contratación de refuerzos. La decisión, en todo caso, está tomada: Santi Mina no volverá a defender el escudo del Celta.

La idea del club es repetir la fórmula utilizada el pasado curso, es decir, ceder al futbolista a una liga extranjera, esta vez hasta la extinción de su contrato. El problema es que Mina no está dando facilidades y no va a ser sencillo encontrarle acomodo. El año pasado el jugador rechazó diversas ofertas de cesión que el Celta le puso sobre la mesa, aunque finalmente acabó aceptando jugar a préstamo en el Al Shabab. El club le busca nuevo equipo, por ahora sin éxito.

Desde el pasado miércoles Santi Mina se entrena al margen del grupo en la ciudad deportiva. El Celta lo mantiene apartado y lo ha excluido de la concentración que el equipo celebra en el Algarve.

El fallo del TSJA se esperaba esta semana y no ha caído por sorpresa en la calle del Príncipe, donde ya contaban que no sería asbuelto. La situación tampoco varía demasiado tras el fallo del TSJA. El fallo del Supremo puede prolongarse otro año y el Celta no va a esperar tanto para zanjar el caso por el daño reputacional que supone para la entidad mantenerlo en nómina.