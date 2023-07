Joel Álvarez, una victoria al estilo McGregor

"¡50 G’s, Baby!", gritó Joel Álvarez al micrófono de la UFC al más puro estilo Conor McGregor. El gijonés logro anotar a su récord personal una impecable victoria en el segundo asalto ante el inglés Marc Diakiese en el evento celebrado ayer en Londres.

El Fenómeno hizo su entrada en la jaula de la compañía norteamericana a eso de las 20.20 horas con sus ya típicos calzones amarillos y con una actitud que hizo ponerse de pie a todo el O2 Arena de Londres. Su rival, Marc Diakiese, recibió mucho menos arengas a pesar de ser el local. Varias presentaciones más tarde, y con el ya típico "El Finomino", por parte del presentador, comenzaron las hostilidades.

El primer asalto fue de estudio. Ambos luchadores midieron sus fuerzas con varios golpes de poder y con una defensa impecable por parte del asturiano. Varias manos y un derribo permitieron a "Jowi", como lo llaman en su esquina, ganar el primer asalto. "¿Ganamos?", preguntó Álvarez a su entrenador

El segundo asalto comenzó mal para Álvarez. Diakiese lo derribó y tuvo varios minutos de control, aunque sin mucha efectividad. El inglés buscaba cansar al español pero no tuvo suerte. El Fenómeno supo reponerse y tras un choque de cabezas un tanto polémico, Álvarez conectó un par de golpes que consiguieron derribar a Diakiese y dejar al descubierto su cuello, algo que no puedes dejar a la vista del asturiano. El Fenómeno, se puso el cuchillo entre los dientes y aplicó una llave que sometió al inglés y devolvió al gijonés a la senda de la victoria. Álvarez destacó en una entrevista posterior a la pelea que no se esperaba a un rival tan duro y que quiere pelear "lo antes posible", por lo que lo veremos regresar al octógono previsiblemente antes de fin de año.