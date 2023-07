Bruce Mwape, seleccionador de Zambia investigado por abusos sexuales, compareció ante los medios en la rueda de prensa obligatoria previa al segundo duelo del Mundial, precisamente contra España. Una rueda de prensa que fue surrealista, con veto de la FIFA y una respuesta pedante del entrenador.

Tras varias preguntas de medios internacionales y españoles, la compañera Sandra S. Riquelme abrió la veda de las preguntas que realmente importaban a los presentes en la sala de prensa del Eden Park de Auckland. "Teniendo en cuenta el gran escaparate que está siendo este Mundial y que usted está en el banquillo siendo investigado por conductas sexuales inapropiadas, ¿qué imagen crees que está dando su país?".

"SOLO PREGUNTAS DE FÚTBOL"

Al segundo, intervención contundente de la FIFA: "Os vamos a pedir que las preguntas sean solo sobre fútbol. Siguiente". Y los periodistas siguieron insistiendo, dándole la vuelta a sus preguntas y relacionándolas con lo deportivo.

Primero, Barbra Banda respondió al compañero Pablo Parra, que le preguntó sobre cómo había afectado la ausencia de algunas de sus compañeras porque no estaban de acuerdo con la gestión de la Federación: "Es un poco triste porque empezamos con ellas, pero desafortunadamente hay cosas que no pueden cambiar. Se habló con los servicios médicos y no podían hacer nada para que estuviesen, seguro que las suplentes están a la altura". Así, la capitana recondució el discurso a la versión oficial de la Federación: "la ausencia es por lesión".

"NO ME PUEDO ALEJAR SIN MOTIVOS"

La única cuestión que respondió Mwape sobre este tema, después de que la compañera Mayca Jiménez reiterase varias veces en su pregunta la expresión "en lo futbolístico" para referirse al ruido entorno a su equipo y si se había planteado apartarse para que sus jugadoras se centrasen en jugar el Mundial. ¿A qué ambiente te refieres? ¿De qué estás hablando? Porque no me puedo alejar sin motivo, es algo que estás leyendo en los medios, en la prensa, pero la verdad saldrá a relucir. No hay que basarse en rumores solamente", dijo con sátira, como lo hizo en la primera rueda de prensa previo.

Tras dos preguntas más sobre este tema, que el departamento de comunicación de Zambia juntamente con la FIFA optaron por omitir, la organización decidió dar por finalizada la rueda de prensa, dejando a varios compañeros y a una servidora sin turno.