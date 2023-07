Jorge Vilda habló en la rueda de prensa previa, junto a la jugadora Irene Guerrero, para analizar el próximo duelo de la Roja en el Mundial, contra Zambia, de este miércoles a las 19.00h (hora local, 9.00h en España) en el Eden Stadium de Auckland (Nueva Zelanda). Una conclusión común: "No hay que fiarse del partido contra Japón, es un equipo peligroso".

"El resultado y el debut no nos tiene que llevar al engaño. Durante la preparación, Zambia ganó a la todopoderosa Alemania y es capaz de ganar a cualquiera. Fue un partido que pudo acabar con más goles, pero no significa que Zambia no sea una selección peligrosa más allá de Kundananji y Banda, muy habilidosas en el contragolpe. Son capaces de buscar el balón, los uno contra uno y un mínimo fallo te puede llevar a que se planten delante de la portería", destacó sobre el rival.

GOLES Y FINALIZACIÓN

Precisamente por el resultado del Japón - Zambia, España es ahora segunda de grupo y podría jugarse la primera plaza con las 'Nadeshiko'. Para Vilda, "el primer objetivo es ganar este partido, con seis puntos ya estás en octavos, y luego ya vendrá el gol average. Tenemos que salir a ganar mañana y esto pasa por meter un gol más que el contrario, pero si podemos ir con esa ventaja al último encuentro, mejor".

En este sentido, el seleccionador explicó que estos días han estado entrenando la finalización y la puntería, y que "uno de los principios es la repetición, no es algo que cambia de un día para otro, pero ganar automatismos entre jugadoras que no juegan en los mismos clubes se consigue con la exposición del equipo a la máxima exigencia. Ajustar esos pases, expresión corporal, no es sencillo, pero el equipo va a ir a más y estoy contento".

EL ESTADO DE ALEXIA

Una de las grandes dudas será si la mejor del mundo estará en el once titular y, sobre todo, cómo se encuentra ella. "Está bien", dijo Vilda, "las cuatro sesiones las ha completado con buenas sensaciones. Nosotros estamos encantados, ella está feliz y yo no voy a anticipar nada del once".

De hecho, explicó que en el último entrenamiento acabarán "de recopilar toda la información" y que esta noche "tendremos una última reunión con el 'staff' para decidir el once".