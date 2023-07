El Avilés abandona las franjas

Es tiempo de cambio en el Avilés. No solo en el aspecto deportivo, donde ahora se apuesta por hacer contratos más largos, sino también en el apartado puramente estético. Prueba de ello es la nueva camiseta blanquiazul. Los avilesinos dicen adiós a sus tradicionales franjas verticales y dan paso a una nueva casaca "revolucionaria", como califican los aficionados.

Ahora, la zamarra del Avilés se divide en dos mitades cortadas por el pecho, una de ellas azul y la otra blanca. Una de las grandes novedades, más allá del diseño, es la gran presencia del color granate, que se puede ver tanto en los puños de las mangas como en el cuello y en la franja que separa ambos colores. Esta temporada los blanquiazules recuperan a nivel federativo el apellido Industrial, y el granate es un guiño al Ensidesa, cuya fusión con el Real Avilés en 1983 dio origen al club actual. Por detrás predomina más el color azul, con el nombre y el dorsal en blanco y remarcados en nombre. La nueva zamarra estará desde hoy a la venta en la tienda del club.

"Me gusta mucho porque es diferente, aunque igual sí que echo de menos las rayas", reconoce Nuria Fernández, aficionada blanquiazul a la que el nuevo diseño parece que le ha convencido, aunque añora las típicas franjas blanquiazules, ya que "siempre han sido algo representativo del club". "Ese toque innovador, la verdad que me ha ganado", explica la avilesina, una de las más habituales en las gradas del Suárez Puerta. "Hombre, claro que me la voy a comprar. Una camiseta del Avilés nunca puede faltar en mi armario", asegura.

Manuel Rodríguez, otro de los habituales en las gradas blanquiazules, se muestra encantado con la nueva camiseta del Avilés. "La verdad es que me parece muy innovadora. Es algo que nunca se vio. De primeras puede parecer rara o peculiar, pero a mí me convence", señala el avilesino, consciente de que este diseño "no es normal en una camiseta del Avilés". "Hay que probar cosas nuevas. A mí no me parece que sea fea, no me disgusta", apunta. Eso sí, al igual que mucha de la parroquia avilesina, sí que llega a echar en falta las rayas. "Pero da igual, porque lleva el blanco, el azul y el granate. Están puestos de distinta manera, pero a mí me convence", sentencia.

"Es un diseño que va a generar controversia. Hace unos días ya me lo dijo Diego Baeza, es una camiseta que te encanta o la odias, no hay término medio. Y no se equivocaba", señala Jorge Tobar, presidente de la peña Minuto 42. El avilesino, que ha leído comentarios de todo tipo en las redes sociales, cree que "es una evolución hacía un tipo de camiseta que me gusta". "Es un tipo de diseño que me gusta y mucho", añade el seguidor blanquiazul, que ve esta casaca como "un paso más de la gestión que están haciendo hacía algo más bueno y moderno". "Es un acierto total", afirma Tobar, aunque entiende a los que no están de acuerdo con la nueva zamarra del equipo blanquiazul.

"A mí me gusta mucho", asegura Dani Artime, de los más fieles seguidores del Avilés. El fan, que estuvo presente en el primer entrenamiento de la pretemporada avilesina ataviado con su bufanda del club, se muestra muy contento con la idea que ha tenido el equipo de revolucionar la camiseta. "Es muy bonita, el diseño está muy logrado", indica Artime.

Sea con rayas o sin ella, la acogida de los aficionados del Avilés al a que será su nueva camiseta para la temporada que arranca en algo más de un mes parece buena, aunque la innovación propuesta por la marca Noone parecía arriesgada. Falta conocer la respuesta en la tienda del club.