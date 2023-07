U n día antes del duelo contra Suiza, y tras la derrota de Noruega ante Nueva Zelanda en su debut mundialista, el medio NRK adelantó que Caroline Graham Hansen e Ingrid Engen no estarían en el once inicial de ese segundo partido “porque no encajan en el planteamiento de la entrenadora”, Hege Riise.

Sin embargo, otras informaciones apuntaban a que se trataba de un ‘castigo’ por las declaraciones de ambas jugadoras que, como capitanas junto -lo son junto a Ada Hegerberg-, hicieron cuando salieron a dar la cara tras la derrota en el debut, haciendo autocrítica a nivel colectivo. Se confirmó la noticia. Riise dejó a ambas en el banquillo y dio entrada a Hansen en el 57’ y a Engen en el 88’. Además, justo antes del inicio del encuentro, Hegerberg -que estaba anunciada como titular- abandonó visiblemente molesta y tras una bronca el terreno de juego y se marchó al vestuario. Hansen, la primera en estallar Al término del encuentro, Hansen, encendida por la rabia del momento, no ocultó su enfado ante los medios: “Creo que lo que ha pasado habla por sí solo, no sé ni qué decir. Hay tantas cosas que diría... Es una lástima que no puedas tener confianza en ti misma sin ser rechazado por ello”. ¿Qué está pasando? Con esta última frase, Hansen se refería al ‘Janteloven’ o la ‘Ley de Jante’, que parece ser la causante de las fisuras en el vestuario y el divorcio con la entrenadora. Se trata de un conjunto de principios propios de la cultura escandinava y muy integrado en Noruega, que busca la cohesión grupal. Su máxima es “No debes sentirte especial ni mejor que nadie” y parece ser que Riise se regiría por estos principios. Sin embargo, la selección noruega es un combinado de estrellas que destacan en varios equipos de la élite europea, como Graham Hansen y Engen (FC Barcelona), Hegerberg (Lyon), Guro Reiten (Chelsea), Maanum (Arsenal...), y que, por ende, cuentan con más jerarquía. Unas disculpas forzadas Esas declaraciones de Hansen parece que no gustaron en la selección. Y al día siguiente tuvo que dar una rueda de prensa para pedir disculpas por ello. La imagen dio la vuelta al mundo. Mientras que la futbolista se veía triste y abatida, detrás suyo estaba, bien atenta y ovservando, Riise. Hegerberg, por su parte, mandó un mensaje a través de sus redes sociales diciendo que se había retirado del campo “por molestias”. Todo ello, parte de una estrategia para hacer ver que todo va bien. La última en hablar fue Ingrid Engen. La centrocampista del Barça concedió una entrevista a ‘VG’ donde habló sobre toda esta polémica: “Claro que estoy decepcionada, es normal que nos sintamos así. No estoy sorprendida por la reacción de Caro [Hansen], entiendo lo que siente, estoy en la misma situación”. Es difícil de entender cómo un equipo que cuenta con tanta calidad a nivel individual no esté funcionando como grupo, no haya logrado marcar en este Mundial y solo ha sumado un punto, ante Suiza (0-0), tras esa primera derrota contra Nueva Zelanda (2-0) con la que todo empezó. Una lástima, también. Porque partía como una de las selecciones favoritas para llevarse el trofeo. Se lo juega todo en el último partido, contra Filipinas. Ahora solo vale ganar.