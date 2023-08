Mercedes García ha hecho historia. La saregana se ha proclamado campeona del mundo junior de artes marciales mixtas tras vencer por decisión unánime a la sudafricana Amy Matthews. La asturiana no tuvo demasiados problemas para dominar completamente la contienda, celebrada ayer en Abu Dabi, y con las dos luchadoras de 67 kilos. Un mal gesto por parte de su rival cuando la de Sariego fue a chocarle la mano al inicio de la pelea provocó el enfado de García, que no dio opción a la sudafricana a pesar de no haber podido vencer antes del límite, algo que "será una espinita para ella, aunque estará feliz de ser campeona", aseguró Omar Rodríguez, entrenador de la saregana y fundador del Bandog Fight Club. "Merche" ya prepara la nueva temporada y está en busca de patrocinadores para poder lograr su sueño: llegar a la UFC.