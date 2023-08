El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha avanzado que los bases Alberto Díaz y Juan Núñez formarán parte de la lista definitiva de doce jugadores que acudirán al Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas que se celebra desde el 25 de agosto hasta el 10 de septiembre.

El técnico italiano elogió al base de 19 años Juan Núñez, que acabó jugando "un buen partido" ante Eslovenia en la victoria por 99 a 79, por lo que se aventuró a decir que "él y Alberto Díaz estarán dentro del equipo que estará en el mundial, si tocamos madera", dijo, refiriéndose a que no haya lesiones por el camino. "Se repartirán el rol de base. Así que, que disfruten", añadió Scariolo, que ya ha elegido sustituto tras la renuncia de Ricky Rubio para cuidar su salud mental, además de saber desde hace semanas que Lorenzo Brown tampoco es seleccionable por estar recuperándose de una lesión.

En el caso de Alberto Díaz, será su primer Mundial, pero ya tiene la experiencia de ser campeón del último Eurobasket, donde el jugador del Unicaja se ganó el respeto y la valoración del resto del mundo del baloncesto, pero el caso de Juan Núñez es más llamativa ya que solo ha sido internacional absoluto en nueve ocasiones. "Tendrá que jugar. Estamos contentos con él, los compañeros lo tienen que arropar", decía de él el propio Scariolo, que sabe que su proceso de madurez ya ha llegado tras ganar este año la Bundesliga alemana con el Ratiopharm Ulm, donde ha promediado 8'1 puntos, 4'2 asistencias, 3'3 rebotes y 1'2 robos en 19'6 minutos.

Juan Núñez, ex del Real Madrid, se enteró de la noticia en zona mixta: "Es una sorpresa... pero nada, para mí no cambia nada porque tengo muchas cosas que mejorar, aunque estoy muy contento e ilusionado", dijo sorprendido. "Ha sido una evolución natural de un chico joven, el año en Alemania me vino muy bien para desarrollarme como jugador", reconoció, por lo que Scariolo le pide que "transmita esa energía joven, que hable con el grupo y que defienda haciendo mi juego y pasándolo bien", finalizó Núñez.