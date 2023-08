La contrácrónica del triste estreno en Liga del Sporting frente al Valladolid

Los tres fichajes y el canterano, discretos como todo el equipo en sus estrenos de rojiblanco

De inicio dos caras nuevas. Yáñez en la portería y Róber Pier en el centro de la defensa. Dos de las tres incorporaciones hasta la fecha en el Sporting tuvieron sus primeros minutos de inicio en el José Zorrilla. No fue el estreno soñado para el meta del Sporting, que recibidó dos tantos, pese a realizar alguna intervención notable que evitó algún tanto pucelano. Ni tampoco para Róber Pier, que actuó en el eje de la zaga junto. Hassan, por su parte, entró desde el banquillo por Rivera en la segunda mitad y disputó la última media hora. Dejó algún que otro detalle, intención, desborde, pero mala finalización. Por momentos recordó a las arrancadas de Dembelé, pero como el todavía jugador del Barcelona en muchas ocasiones, le faltó también ese último pase. El partido de Valladolid no solo fue especial para estos tres fichajes debutantes, también para el canterano Enol Coto. El lateral derecho, natural de Pola de Siero, dio el salto al primer equipo, tras regresar de su cesión al Racing de Ferrol. Fue una de las novedades de una alineación en la que Miguel Ángel Ramírez apostó por tres centrocampistas, aunque con Nacho Méndez ligeramente adelantado en la mediapunta, en el que fue el regreso del luanquín casi once después de su último partido en Liga, en Tenerife, cuando tuvo que retirarse con una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

De azul, 20 años después, pero sin polémica

Esta vez no hubo revuelo. Ni habrá que subastar las camisetas tras el partido, pese a ser criticadas. Ni serán piezas de coleccionistas. Ya han pasado 20 años de aquel partido en enero de 2003 en el qu e el Sporting perdió 1-0 en Almería vestido con rayas azules. En esta ocasión fueron otros tonos azules los que lució el Sporting, con líneas diagonales. El club anunció la indumentaria, con Zarfino como modelo, poco antes del encuentro. Incluso los comentarios de los aficionados pedían que se pusiese a la venta. Pero también cayó alguna crítica, como pedir que no se renuncie al rojiblanco cuando se pueda lucir si la camiseta del rival no lo impide. Cosas del fútbol moderno, donde el marketing manda. También mostraron los jugadores en un mensaje de apoyo a Bamba, lesionado otra vez, al salir al campo.

La racha puntuando en la primera jornada llegó a diez temporadas seguidas

Llevaba el Sporting puntuando en la primera jornada de Liga diez temporadas. Incluso en las dos campañas que militó en Primera en ese periodo los rojiblancos arrancaron un empate ante el Madrid (2015-2016) y un triunfo frente al Athletic (2-1) al año siguiente. Es cierto que en este periodo, las tres últimas temporadas, el resultado en el estreno en competición de los rojiblancos fue de empate. Pero la única década siempre había dejado un buen sabor de boca. Con la derrota de ayer en Valladolid el sportinguismo revivió la tristeza de perder en el comienzo de un nuevo proyecto, algo que no sucedía desde la temporada 2012-2013, en la que el Sporting perdió 2-0 ante el Numancia en Los Pajaritos. El Valladolid además es un rival que no le pinta bien al Sporting como primer trago de competició, ya que en 2005 los blanquivioletas asaltaron El Molinón (1-3).

Ni el conocido estadio de la pulmonía se libra de la ola de calor de agosto

En el José Zorrilla se le escapó una Copa del Rey al Sporting en 1982. También empezó con mal pie –y también acabó– en 2018 la última promoción disputada por los rojiblancos para ascender a Primera. Pero también hubo momento felices para la Mareona, como el triunfo ese 2018, con Baraja como entrenador, ante más de 5.000 rojiblancos, que elevaba a la zona alta al equipo entrenado por Baraja en su pelea por ascender. O aquella permanencia en 2008, también con 4.000 sportinguistas en la grada –pese a poner las entradas a 75 euros, que no fueron un dique para la Mareona–. Pero si es conocido el José Zorrilla es por ser el estadio de la pulmonía, por las corrientes que se producen en invierno, en un campo tradicionalmente frío. No obstante ayer la ola de calor se impuso. Con máximas de 39 grados por el día y superando los 30 durante el partido.

La séptima en Segunda, ¿ilusión o más sufrimiento?

Con la temporada que empieza, el Sporting acumula ya siete cursos seguidos en Segunda. No hace falta echar la vista muy atrás para recordar aquellos diez largos años en la categoría desde 1998 en adelante. Un equipo que pasó por momentos económicos muy duros, alejado siempre de la zona alta, salvo excepciones como la temporada de Marcelino o la llegada de Preciado. Anclado en la categoría la duda ronda en la cabeza del sportinguismo. ¿Tocará volver a ilusionarse, o de nuevo sufrir y temer un descenso? La respuesta, en los próximos nueves meses.