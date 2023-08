La Real Sociedad cedió este sábado un empate 1-1 en el Reale Arena ante un Girona al que dominó claramente, pero que igualó en un despiste defensivo con el tanto en el tramo final del ucraniano Artem Dovbyk, el fichaje más caro de la historia del club catalán.

La Real comenzó igual de dominadora en casa que terminó la pasada temporada, el verano no ha afectado a los automatismos adquiridos y a pesar de ausencias troncales como la de David Silva, que ha dejado el fútbol, o el ausente Mikel Merino, que se cayó de la convocatoria, su juego siguió siendo intenso desde el pitido inicial.

Los donostiarras ya dieron un aviso con el partido recién empezado en un balón al que no llegó por poco Carlos Fernández, pero el segundo no quedaría ya en un intento baldío sino que fue la génesis del gol de Take Kubo, con una gran asistencia de Aihen Muñoz para que el japonés marcara cruzado y por bajo en el minuto 4.

El once catalán estaba hecho un lío y pudo meterse en un enredo mayor al cuarto de hora cuando el árbitro debutante en Primera División, Hernández Maeso, señaló un penalti sobre Oyarzabal que anularía para alivio del Girona tras la oportuna revisión VAR.

Los gerundenses, con una pretemporada inmaculada y un proyecto sólido para esta campaña, crecieron a medida que transcurría el choque aunque sin llegar a poner en un apuro serio a Álex Remiro en los primeros 45 minutos.

El encontronazo final entre Le Normand y Stuani, mas propio de la lucha libre que de un partido de fútbol se saldó con amarilla para ambos y el Girona se quedó sin la pena máxima que reclamaban sus jugadores, por lo que la segunda mitad a pesar de seguir abierta estaba franca para los guipuzcoanos.

El alto ritmo del encuentro se mantuvo tras el descanso, el cansancio no afloró y los locales se negaron a especular con un resultado favorable que, a estas alturas de temporada y con los equipos en construcción, es todo un tesoro.

El Girona lo intentó una y otra vez pero rara vez pisó área y menos aún llegó a inquietar a Remiro, los goles marcados durante el verano (14) no tenían continuidad en San Sebastián y el conjunto de Míchel comenzó a espesarse según avanzaban los minutos.

Oyarzabal tuvo en sus botas la rúbrica al encuentro cuando remató con toda la intención para encontrarse con la pierna salvadora para el Girona de Gazzaniga, y en un suspiro se pasaría del posible 2-0 al empate visitante.

La conexión ucraniana funcionaría a veinte minutos del final (m.72). Tsygankov llegó a la línea de fondo y vio a Dovbyk desmarcado en el palo largo, a donde lanzó un balón que el delantero recién llegado esta semana no desperdició para marcar su primer tanto con la camiseta rojiblanca y dar un punto a su equipo.